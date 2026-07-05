Cruz Roja Argentina envió 8 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto en Venezuela

Argentina 05/07/2026.- La asistencia incluye kits de higiene y limpieza, mosquiteros, recipientes para almacenamiento de agua segura y filtros de agua. Además, la campaña de recaudación impulsada por Cruz Roja Argentina ya superó los 1000 millones de pesos destinados a fortalecer la respuesta humanitaria en el país

En el marco de la respuesta humanitaria al terremoto que afectó a Venezuela, Cruz Roja Argentina, con el apoyo de Solidaire, envió 35 pallets de ayuda humanitaria para contribuir al Plan de Respuesta que lleva adelante la Cruz Roja Venezolana junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

La carga está compuesta por 432 kits de higiene, 900 kits de limpieza, 800 mosquiteros, 800 recipientes para almacenamiento de agua segura (jerrycans) y 486 filtros de agua. Estos insumos fueron definidos en función de las necesidades identificadas en las comunidades afectadas y contribuirán a fortalecer las condiciones de salud, higiene y acceso al agua segura de las personas impactadas por la emergencia.

Los artículos enviados forman parte del stock preposicionado del HUB Humanitario del Cono Sur y fueron movilizados con el apoyo logístico terrestre de Cruz del Sur. Esta capacidad permite brindar una respuesta rápida, eficiente y coordinada ante emergencias de gran escala, facilitando el envío oportuno de asistencia humanitaria a las zonas afectadas.

“Este envío humanitario, en un contexto que nos interpela profundamente, refleja muy bien cómo es nuestra forma de trabajo: somos una red humanitaria con capacidades locales complementarias, interconectadas y que están siempre al servicio de las personas que más lo necesitan«, destacó Diego Tipping, presidente de Cruz Roja Argentina.

La operación se suma a los esfuerzos que la Cruz Roja Venezolana viene desarrollando desde el inicio de la emergencia, brindando asistencia a las personas afectadas mediante acciones de atención en salud, distribución de ayuda humanitaria, acceso a agua segura, apoyo psicosocial y otras intervenciones esenciales.

Asimismo, Cruz Roja Argentina continúa impulsando una campaña de movilización de recursos para acompañar esta respuesta. Hasta el momento, la iniciativa ya ha recaudado más de $1.000 millones de pesos argentinos, fondos que serán destinados íntegramente a fortalecer la asistencia que la Cruz Roja Venezolana brinda a las comunidades afectadas.

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