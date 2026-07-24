CASA DE JÓVENES DE CÓRDOBA CUENTA CON SU PROPIA HUERTA COMO UN ESPACIO DE APRENDIZAJE

Rio Grande 24/07/2026.- La Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños “Ignacio Studer” incorporó una huerta comunitaria como nuevo lugar de encuentro y educación ambiental. La iniciativa comenzó a fortalecerse este año con el acompañamiento del Programa «Tu Huerta» de la Secretaría General de Ambiente de la Provincia de Córdoba.

La Casa de Jóvenes Fueguinos situada en la ciudad de Córdoba continúa sumando iniciativas destinadas a fortalecer el acompañamiento integral de las juventudes riograndenses que estudian lejos de sus hogares. En ese marco, incorporó la «Huerta Joven», un nuevo espacio comunitario destinado al aprendizaje, la educación ambiental y el encuentro entre las juventudes que forman parte de la Casa.

Dicha iniciativa se comenzó a desarrollar este año con la construcción de la huerta, luego de un proceso de búsqueda de espacios adecuados y del trabajo conjunto con las y los jóvenes que forman parte de la Casa. En abril, el proyecto comenzó a desarrollarse junto al Programa «Tu Huerta» de la Secretaría General de Ambiente de la Provincia de Córdoba, quien acompañan su crecimiento.

A través de este trabajo articulado, la huerta recibe asistencia técnica, plantines, semillas y capacitaciones que acompañan su desarrollo. Entre las próximas propuestas formativas se encuentra un taller sobre cosecha de plantas aromáticas, una temática que despertó gran interés entre quienes participan de la iniciativa.

La creación de la huerta contó con la participación de 30 jóvenes que aportaron ideas y trabajaron de manera colaborativa en la puesta en marcha de dicho espacio. Actualmente, la «Huerta Joven» crece con nuevas acciones de capacitación y ornamentación. Además, se proyecta la construcción del futuro «Invernadero Joven» que está pensado como un espacio para resguardar los cultivos y, al mismo tiempo, como un lugar de encuentro, intercambio de experiencias y construcción de comunidad.

De esta forma, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo la Casa de Jóvenes Fueguinos en Córdoba mediante la incorporación de espacios que promueven el aprendizaje, el cuidado del ambiente y la participación comunitaria, acompañando a las juventudes fueguinas que residen en esa ciudad y favoreciendo su desarrollo integral.