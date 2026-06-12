Mario Cairella: «El nivel de corrupción que hay en la provincia de Tierra del Fuego, por parte de la política del Poder Ejecutivo, realmente es increíble».
PorArmando Cabral
Rio Grande 12/06/2026.- Mario Cairella, ex integrante de CAMESA y el INAES y actual integrante de la oficina de presidencia de la nación, en dialogó exclusivo con Resumen Económico, señaló que vino a ver porque la denuncia contra la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad esta parada, confirmó que el esposo de la Jueza MAriel Borruto, tiene vínculos comerciales con al Cooperativa eléctrica por eso la magistrada se declaró incompetente, sostuvo ademas que los niveles de corrupción del gobierno de la provincia son alarmantes y que el gobernador no apoyó el pedido de intervención porque la cooperativa lo financia. Cairella, ademas manifestó que hay una denuncia penal contra el directorio y un pedido de intervención, que se vuelve a Buenos Aires habiendo confirmado todo lo que se denunció y adelantó que mas tarde o mas temprano la Cooperativa Eléctrica va a ser intervenida.
El ex presidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima CAMESA, e integrante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES, actualmente en la oficina de presidencia de la nación, llegó a la provincia para tomar contacto con personas relacionadas a la denuncia presentada por la Dra Adriana varisco, contra la Cooperativa Electrica, hace un años, por presunta malversación, defraudación y posible asociación ilícita, por lo que se solicitó la intervención de la misma. En todo este periodo de tiempo la causa sigue sin juez y la justicia federal de Rio Grande se declaró incompetente para actuar en la misma.
Cairella señala en esta entrevista con Resumen Económico que, se vuelve a Buenos Aires con la certeza de que esta no es una batalla perdida y que mas tarde o mas temprano la cooperativa va a ser intervenida, aun cuando hayan tirado documentación a la basura.
«Y ya esta noche me vuelvo a Buenos Aires
Con una idea bastante acabada, o mejor dicho, con una confirmación de la idea que ya tenía y que básicamente acá el nivel de corrupción que hay en la isla, en la provincia de Tierra del Fuego, por parte de la política del Poder Ejecutivo, realmente es increíble»
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Estamos en comunicación con Mario Cairella de la Oficina de la Presidencia de la Nación.
Mario, buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo le va, ¿Cómo anda?
Tanto tiempo, tanto tiempo.
Mario, ¿Cómo está usted?
Tengo entendido que anda por Tierra del Fuego.
Sí, sí, sí, acá estoy yendo y viniendo entre Río Grande y Ushuaia.
Bueno, ¿Cuál es el motivo del viaje?
Porque se va a cumplir el próximo 20 de junio un año de la denuncia por la Cooperativa Eléctrica y esa causa todavía no tiene juez.
Mario, ¿Qué ocurre con todo esto?
A ver si, la razón que viene es exactamente por eso, porque llevamos un año tratando de que esta causa.
Ayudar a que la causa avance.
Recuerde que acá hay dos caminos, que son dos caminos que son paralelos.
Por un lado.
El proceso de intervención de la cooperativa, que es una intervención administrativa, y por otro lado está la demanda penal que iniciaron contra la cooperativa casi en forma concomitante con lo que fue en aquel momento.
El inicio de la veeduría debiera haber tenido como resultado la intervención judicial.
Claro.
La denuncia que presentó la doctora Varisco, Mario, era contra el directorio por malversación, defraudación y posible asociación ilícita.
Sí, correcto.
Para sorpresa nuestra, en aquel momento coincidía exactamente con las razones que nosotros, yo en aquella oportunidad, como vicepresidente de CAMESA y en IAES, teníamos las sospechas suficientes como para realizar esa intervención federal.
Yo vine a Tierra del Fuego, a la provincia de Tierra del Fuego, a ver un poco qué era lo que escuchaba de parte de la doctora, a ver qué me podía contar ella del proceso que había iniciado y para hablar con algunos otros interesados, interesados en el sentido amplio de la palabra, interesados en que las cosas se hagan bien, interesados en que este proceso, los dos procesos de intervención y el proceso judicial caminen.
Tratar de entender por qué no caminó.
El proceso judicial está frenado.
Y ya esta noche me vuelvo a Buenos Aires
Con una idea bastante acabada, o mejor dicho, con una confirmación de la idea que ya tenía y que básicamente acá el nivel de corrupción que hay en la isla, en la provincia de Tierra del Fuego, por parte de la política del Poder Ejecutivo, realmente es increíble.
Bueno, no es increíble porque nada es increíble realmente, pero es de un nivel que no digo que sorprende, pero bueno, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad, cuando la realidad es un poquito peor que la expectativa.
Parece que es un desastre y cuando es un poquito mejor parece que es una maravilla.
Pero bueno, ¿Qué descubrió concretamente, Mario, para que usted diga que el gobierno, los niveles de corrupción son realmente impresionantes?
Porque, a ver, la cooperativa un poco antes, un poco después, va a ser intervenida.
Sí, eso me lo va a ser intervenida.
Por eso acá este es un juego, por llamarlo de alguna manera, porque el juego no tiene nada, pero un juego en el sentido de que acá hay que esperar el momento preciso.
En este año que ha pasado, la cooperativa ha tratado de sobornar como lo hizo con el veedor que envió el INAES y yo doy fe de eso porque tenía el primer borrador, el primer borrador de la.
De la intervención, de la veduría, perdón, decía una cosa y cuando llegamos al segundo borrador parecía que un mago la había cambiado realmente.
Pero bueno, eso es parte de cómo la Cooperativa Río Grande maneja las cosas.
Mario, le quería preguntar cómo cree que se puede ayudar a que la causa avance teniendo en cuenta que la justicia federal se declaró incompetente en este tema.
Bueno, se declaró incompetente, pero también es cierto que nosotros seguimos trabajando en esto.
Se declaró incompetente porque básicamente la jueza que se declaró incompetente lo hizo porque su marido tiene una relación directa con un socio de uno de los administradores del consejo de administración de la cooperativa.
Entonces nosotros venimos y seguimos trabajando, o sea, nunca dejamos de trabajar en este tema y posiblemente en algún momento, porque insisto, no hemos parado, por ahí damos cuatro pasos para adelante y retrocedemos tres, damos dos pasos y retrocedemos uno, pero en realidad venimos juntando información y quizás llegue algún momento en donde tengamos que recusar a la jueza.
Usted insistió, esto me lo había dicho ya la última vez que hablamos, usted me había dicho de esto y ahora me lo confirma.
¿Cuál es la relación del marido de la Dra?
¿Mariel Borruto con la Cooperativa Eléctrica?
Porque, insisto, eso es grave, lo que usted menciona respecto de esto.
Sí, a ver, nosotros tenemos indicios de que es socio en la línea de negocios de la cooperativa que tiene que ver con.
No se llama sepelio, se llama de otra forma.
Servicio Solidario de Sepelio.
Sí, en la parte esta del crematorio, perdón, creo que es el crematorio, ahí es donde está la conexión, donde está el conflicto de intereses, por lo menos en ese lado, ahora acá en Tierra del Fuego, donde yo entiendo que creo que toda la isla son algo menos de 200.000 habitantes, ¿Puede ser?
Sí, sí, sí, sí.
Bueno, bueno, a ver, todo el mundo se conoce, todo el mundo se conoce y así como todo el mundo se conoce es muy naif pensar que la política no interviene y no interfiere con la justicia federal o con la justicia provincial, ¿Por qué?
Porque pasa en todos lados, o sea, el juez, la jueza en este caso de Río Grande, o el juez federal, que si hay uno en Ushuaia, no tengo idea, seguramente que sus hijos van con los hijos de otros al colegio y se encuentran en la panadería, No tienen la honestidad intelectual que habría que tener para juzgar una situación independientemente de las personas.
El juez federal, bueno, porque hay cuestiones de relaciones personales que si uno llega a juez federal o llega a juez debería tener la sabiduría como para saber que las decisiones son las decisiones y hay que tomar, pero bueno, no pasa eso.
Claro.
Cuando usted mencionó, ahí me preguntan, cuando usted mencionó lo del gobierno, ¿Cuál era la relación del gobierno de la provincia con la cooperativa eléctrica y en qué punto la cooperativa usted dijo, extorsionó o intentó sobornar autoridades o esto es una acción conjunta?
Digo, trabajan porque como se dice siempre, para que haya corrupción se necesitan dos uno que corrompe y otro que se deja.
En este caso fue la cooperativa con el veedor del INA por un lado.
Por otro lado, por toda la información que yo tengo, la cooperativa es un eficiente, le da financiamiento al gobernador, al Poder Ejecutivo de la provincia de alguna forma, seguramente no muy clara, pero bueno, como le digo, son cosas que van a salir a la luz en su momento, cuando por un motivo o por otro, estando este gobernador o estando otro que no quiera llevarse a su casa, este muerto, tome la decisión de permitir que la cooperativa sea intervenida y que el consejo de Administración sean revisados sus actos para si no hay nada perfecto, todos estaremos.
Yo tendré que decir la verdad, que está todo perfecto y lo felicito y me equivoqué pensando que los indicios que teníamos no eran correctos, o tendré que decir sí es cierto.
Lo que me llama mucho la atención es que a mí por teléfono, a mí por teléfono un día el señor Barrientos, yo le pregunté directamente si era cierto que él salió a recorrer el país pidiendo coimas en mi nombre y él me dijo por teléfono no, 75 mil dólares no fueron.
Entonces lo hice ir a la oficina y lo senté adelante de grupo de gente, el directorio, y le volví a preguntar lo mismo y él me negó lo que me había dicho por teléfono.
Entonces ¿Sabe que?
Si mueve la cola como un perro y tiene oreja de perro y tiene cuatro patas y ladra, yo quiero, voy a pensar que es perro.
¿Mario, concretamente usted se vuelve a Buenos Aires entonces con las pruebas suficientes como para, si me equivoco, corríjame para pedir que se cambie el juez de la causa y avanzar con un proceso de intervención en la Cooperativa Eléctrica por todo esto que usted ha podido recolectar?
A ver, lo corrijo.
Yo me vuelvo a Buenos Aires con el convencimiento de que estamos en el camino correcto y que vamos a seguir trabajando en cada uno de los ámbitos en los cuales venimos trabajando para que la cooperativa de Río Grande finalmente sea intervenida y se puedan analizar todas las operaciones financieras, independientemente de que hayan tirado papeles a la basura, eso no es un problema porque el equipo nuestro es un equipo de.
De auditores forenses que tienen una expertise que viene desde el Lavallato de Brasil, el FIFA gate, o sea, nosotros seguimos la trazabilidad del dinero, no de los papeles.
Así que acá se apura, pierde y estamos convencidos de que esto es una buena causa.
¿Por qué?
Bueno, porque como alguien me decía, hoy no me acuerdo, o por lo menos yo comentaba, en mi caso personal, yo vengo de una familia en donde mi papá era taxista y mi mamá maestra rural, con lo cual a mí no me gusta que le roben a la gente que le cuesta llegar a fin de mes o que le cuesta pagar el alquiler, que le cuesta llegar para pagar la cuota de los chicos del colegio, tal cual nos pasaba a mí con mi familia.
Con lo cual si yo tuve la suerte de poder estar donde estoy para poder evitar que estas cosas pasen, no sé si voy a ganar la guerra.
Alguna batalla ganaremos, otras no.
Pero yo tengo el firme convencimiento de que esta no es una guerra perdida y que tenemos que tomarnos el tiempo como para que esto llegue a su punto de maduración y que esta gente por lo menos sus actos sean revisados como corresponde.
Usted dijo hace un año en este mismo programa, Mario, que textual lo tengo entrecomillado porque dijo son años de robarse dinero.
¿Confirma eso?
Sí, sí, sí, definitivamente.
A ver otra vez.
Si, ladra como un perro y mueve la cola como perro y qué sé yo, un perro.
Y es así, yo estoy seguro que es así.
El gobierno, tenemos indicios, tenemos indicios ya de los activos que muchas de estas personas tienen en Miami, cosas que otra vez, no nos importan los papeles, nos importan la trazabilidad del dinero y eso hoy es muy fácil hacerlo.
Ahora sí la última pregunta, Mario, con respecto a su visita, ¿Tuvo reuniones o charló con integrantes del gobierno de la provincia, con los intendentes o algún funcionario público?
No, no,.
Iba a tener una reunión que finalmente por problemas de agenda el intendente de Ushuaia no pude tener, así que no en este momento, porque otra vez yo vine a tomarle la temperatura, digamos, al paciente.
Siempre uno tiene que tener, se tiene que dar varias chances de poder decir me equivoqué y si me equivoqué tengo que pegar la vuelta.
¿Por qué?
Bueno, porque hay que reconocer cuando uno se equivoca, ¿No?
Yo me voy con el convencimiento de que no estamos equivocados.
Mario, la intervención la va a llevar adelante el INAES, la oficina de Presidencia.
Bueno, eso es un tema, debería llevarlo adelante el INAES.
Lo que pasa que para que el INAES lo pueda hacer necesita que el gobernador acompañe esa decisión y eso no pasa.
No, porque así no, porque no, o sea, está escrito de otra forma, pero en la realidad funciona así.
En la realidad funciona.
El INAES pide la intervención judicial y la provincia tiene que acompañar.
Obviamente al gobernador Merella no le conviene.
¿Por qué?
Porque van a saltar montones de cosas y por eso viene demorando esto, porque es contra sus intereses.
Claro, y entre esos intereses necesita terminar de destruir la provincia antes de irse, creo.
Entre esos intereses está este financiamiento que usted mencionaba recién.
Por supuesto, por supuesto.
Mario, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias.
Era Mario Cairella, de Oficina de la Presidencia de la Nación.
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