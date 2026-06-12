Mario Cairella: «El nivel de corrupción que hay en la provincia de Tierra del Fuego, por parte de la política del Poder Ejecutivo, realmente es increíble».

El ex presidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima CAMESA, e integrante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES, actualmente en la oficina de presidencia de la nación, llegó a la provincia para tomar contacto con personas relacionadas a la denuncia presentada por la Dra Adriana varisco, contra la Cooperativa Electrica, hace un años, por presunta malversación, defraudación y posible asociación ilícita, por lo que se solicitó la intervención de la misma. En todo este periodo de tiempo la causa sigue sin juez y la justicia federal de Rio Grande se declaró incompetente para actuar en la misma.

Cairella señala en esta entrevista con Resumen Económico que, se vuelve a Buenos Aires con la certeza de que esta no es una batalla perdida y que mas tarde o mas temprano la cooperativa va a ser intervenida, aun cuando hayan tirado documentación a la basura.

«Y ya esta noche me vuelvo a Buenos Aires

Con una idea bastante acabada, o mejor dicho, con una confirmación de la idea que ya tenía y que básicamente acá el nivel de corrupción que hay en la isla, en la provincia de Tierra del Fuego, por parte de la política del Poder Ejecutivo, realmente es increíble»

.

Estamos en comunicación con Mario Cairella de la Oficina de la Presidencia de la Nación.