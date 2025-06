Cooperativa Eléctrica de Rio Grande, denuncian a integrantes del directorio por malversación, defraudación y posible asociación ilícita.

Este medio dialogó con la abogada Adriana Varisco, quien patrocina a quien denunció a los directivos de la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande por manejos irregulares de la misma. Se trata de un ex empleado de la entidad, cuyo nombre queda en reserva.

Esta historia comenzó con el endeudamiento con CAMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., de la que tenias conocimiento ascendía a 1000 millones de pesos, pero, esa deuda al día de hoy es de 1.500.000 dólares, según consta en la denuncia.

En cuanto a como se llega a la denuncia y si esto estaba relacionado con las sospechas de malos manejos, Varisco, confirmó esta información, señalando que «las sospechas ya estaban en el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el ente que agrupa a las cooperativas, las revisa, las organiza, les da la matricula y en cierta forma las controla, es un ente de regulación nacional».

«La cooperativa, tiene su matricula, el INAES toma conocimiento y ellos mediante un expediente administrativo del año 2024 disponen una veeduría, es así que, agrega, en enero de este año envían un equipo con un veedor para que empiecen a investigar respecto de estas irregularidades en el manejo. En el plazo que ellos revieron, que el instituto le da al veedor para que, lleven adelante la investigación que, son 90 días, la Cooperativa Eléctrica no cumple en dar la información que solicitaron respecto de, contrataciones, uso de tarjetas cooperativas, la forma en que se dispone el dinero que ingresa a la cooperativa y como se distribuye o se utiliza».

«Se vencieron los plazos y uno de los motivos que impulsa esta denuncia es, justamente, la alta de información y de credibilidad en esa veeduría, sin dejar de mencionar que existen innumerables hechos que están denunciados que, harían presumibles en su conjunto los delitos que yo detalle al principio», puntualiza la abogada.

Consultada sobre, a quienes involucraría la denuncia, la Dra. Varisco, señalo que «A todos los directivos a cargo de la presidencia y los que están a cargo de las gerencias, pero apunta centralmente a quien se ha imputado Santiago Ignacio Barrientos Clausen, Ramiro Segundo Santana Barrientos y Exequiel Crok, ellos son los que ocupan la gerencia de la cooperativa y son nombrados por el concejo de administración».

Deuda con CAMESA, mas de 1.500.000 dólares y pedido de intervención.

Este medio tenia conocimiento de un endeudamiento de entre 800 y mil millones de pesos, pero la abogada rectificó estos montos y confirmo que al día de hoy esa deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. CAMESA, asciende a 1.500.000 dólares, esa deuda existe y está denunciada también dentro de la denuncia. Respecto si esto puede derivar en una intervención, la Dra. Varisco, confirmó, que es lo que se está pidiendo».

Una cosa es la denuncia penal, por los hechos que se están investigando que, se cometieron en función de las malversaciones y la mala administración que tuvieron respecto de los ingresos y otros tantos hechos que están enumerados, contrataciones, de empresas que nada tenían que ver con el mantenimiento de la turbina».

Una fabrica de comida que repara turbinas

«Hay una fabrica de comida que se dedica a la producción de pan y esta misma empresa, agrega, esta habilitada para reparar turbinas, mantenimiento de turbinas y de maquinaria esta en la denuncia y existen en los registros de la cooperativa y también que hubo pagos por adelantado o hay una contratación que, al vecino le cuesta 10 pesos un arreglo y la empresa que contrata la cooperativa, cobra 30 pesos, hay aumento de precios en lo que la cooperativa contrata, posible sobre precios, irregularidades en los cobros, hay ciertas empresas a las que la cooperativa no accede al cobro, o no les cobra».

Un usuario de Rio Grande debe 90 millones y la cooperativa nunca le cobró.

«Hay un usuario, continua, de la información a la que se pudo acceder, hay un usuario que mantiene una deuda de mas de 90 millones de pesos y esa deuda la cooperativa no la cobró, no inicio el tramite de gestión de cobro, cuando es muy probable que, a usted o a mi, si no paga la segunda factura le corten el servicio y son cifras que no llegan ni a 100 mil pesos».

Respecto de la malversación de fondos, Varisco, señala que, «en función de eso se le ha pedido al INAES que, ellos intervengan porque la salir del espíritu del cooperativismo, porque, esta cooperativa es millonaria, pero por ejemplo un merendero no percibe estos ingresos. Al exceder este espíritu, es que el INAES tiene que intervenir y que ellos le pidan a la justicia civil, entiendo que, dentro de los próximos días van a respaldar esta demanda en el fuero federal para que haya una intervención, para que a partir de la denuncia penal se investigue, por lo menos a quienes hoy están en la cabeza de la cooperativa y se lleve adelante la investigación correspondiente».

Si ingresa la demanda en una semana desplazarían a los directivos

Finalmente y consultada sobre los plazos que se manejan para desplazar de los cargos a los directivos de la cooperativa, Varisco adelantó que «en caso que la demanda ingrese en los próximos días, se pide con carácter de cautelar y de manera urgente con indicación de día y hora. Esto dicho en criollo y basado en la denuncia, no puede demorar mas de una semana».

«En el transcurso del día y luego de hacer notas, vecinos le comentaron a la abogada y también le enviaron fotos, donde aparece uno de los integrantes tomando sol en Miami».

