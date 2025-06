Audio: Posible malversación de fondos en la Cooperativa Eléctrica: “Son años de robarse dinero”, sostuvo Mario Cairella

En una extensa entrevista, con Resumen Económico, Mario Cairella, se refirió y contextualizó cual es la situación de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

“En principio explicó el contexto de Río Grande, lamentablemente la situación no es distinta a la de otras cooperativas que nosotros con mi equipo estamos interviniendo en el país. Fundamentalmente en Chubut donde casi todas están intervenidas judicial y federal mente por dos razones, porque le deben a CAMMESA, esa sería la segunda razón, pero si le deben dinero, ponemos un veedor, y vemos como esta la situación y vemos si hubo mal manejo de fondos, no es el caso de Río Grande”, dijo.

“La razón por la cual entiendo que se hace la denuncia penal y que eso da soporte a nuestro pedido de intervención judicial al INAES es porque hay una cantidad muy importante de sospechas y casos que nos han contado sobre mal manejo de fondos, pero no mal manejo en el sentido de equivocarse, sino que se han usado los fondos de la Cooperativa para el enriquecimiento de los integrantes del consejo de administración”, dijo.

“En el caso de Río Grande, la cooperativa tiene comprados a los medios”

“Vuelvo a hacer una comparación con Chubut, en la comunidad lo saben desde hace años, pero no se lo puede decir abiertamente, y parece ser que, en el caso de Río Grande, la cooperativa tiene comprados a los medios gráficos o a otro tipo de medios, y eso es peor el remedio que la enfermedad, como en este caso nosotros no somos políticos, somos técnicos que lo que queremos hacer es corregir este “dejen de robar de una vez por todas” decidimos acompañar la demanda penal que presentaron en la provincia. Y le hemos dado al gobernador Gustavo Melella- todas las seguridades de que la intervención judicial es el camino correcto y lo que busca es desplazar a quienes se robaron toda esa plata”, expresó Cairella.

“Son años de robarse dinero”

Consultado sobre el monto de la posible malversación de fondos, Cairella dijo: “No hay un monto determinado porque esto son años de robarse dinero, pueden ser cientos de millones o miles de millones, el primer indicio es comparar el nivel de vida de la gente que están en el Consejo de Administración en relación a la gente que trabaja en la Cooperativa o de trabajos similares en la isla”.

Cairella denunció que intentaron “coimearlo”

En otro párrafo de la entrevista, Mario Cairella dijo: “Fui testigo porque viaje hace 2 semanas a Río Grande y todo el mundo dio datos y certezas de que esto viene ocurriendo hace años y a mi me toco un caso particular, quien era el gerente que ahora es gerente general, me entere por un tercero que otro tercero le pidió 70 mil dólares para hacer no se que cosa y lo pidió en nombre mío y de otra persona; cuando me entero lo llame y le pregunte si era ese momento, y me dijo que era otro monto mayor”.

En este sentido, aseguró: “Lo hice ir a CAMMESA, y con total desparpajo negó que había hecho cualquier cosa, y me vi involucrado en este tipo de cosas, y me toco a mi directamente”.

“Esa persona se lleva todos los números de la corrupción y además, cuando empezamos este proceso, Río Grande no estaba en el listado de las cooperativas que mostraban más riesgo y por eso hace 8 meses atrás, nombramos un veedor, para que viera y haga los informes”, sin embargo, agregó “parece que también lo compraron al veedor, por eso cuando me preguntaron cual era mi opinión, no soy abogado, no puedo juzgar, pero eso es materia de los abogados, pero s puedo dar mi opinión de porque pedimos informaciones oficiales”.

El Gobernador Melella al tanto de lo que sucede en la Cooperativa

También, Cairella refirió, “vengo en conversaciones con el gobernador, anticipándole todo lo que venimos haciendo de un mes a esta parte, la isla se vio comprometida con la decisión de la reducción de las tarifas y eso obligo al gobernador a re enforcarse que era eso, pero lo mantuve al tanto, entendiendo que no podía esperar una respuesta, que es acompañar este proceso de interiorizarnos de terminar de averiguar si la denuncia penal podía tener lugar”.

La Dra. Varisco cuenta con el apoyo de la ofician del Presidente de la Nación

“Le dimos apoyo técnico a la abogada que redacto la denuncia, para que su presentación incluyera todo lo que ella quería reflejar allí, hay que recordar que la energía es un servicio publico y el dinero que la cooperativa recauda de la gente, es dinero que se tiene que usar correctamente y hay que rendir cuentas correctamente”.

“A Santiago Barrientos lo senté en CAMMESA”

Consultado si conocía a los posibles implicados en la denuncia penal, Cairella dijo: “A la única persona que conocí y senté fue a Santiago Barrientos que me dijo una cosa por teléfono y no se animo o no quiso o nunca se sabe, pero estas cuestiones oscuras no se saben hasta donde se puede llegar”.

“Me sorprendió lo que la gente me contaba, uno puede cometer el error de reunirse con pares de unos, pero me reuní con empleados, que, por una u otra razón, esta gente los ha desplazada, o los ha maltratado o les ha refregado en la cara su nivel de vida”.

“Me llama la atención, y va a ser un tema de conversación en los medios y en la gente, por ejemplo, ¿la justicia esta metida en esto? Me consta en otros casos, como provincia de Buenos Aires que jueces y fiscales son parte de esto, esperamos que la Corte se pronuncie para seguir haciendo nuestro trabajo”, refirió.

¿A quién le pertenece un 30% del servicio de sepelio?

“En Río Grande, hay un solo crematorio, el 70% del crematorio es de la Cooperativa y el otro 30% parece que es del esposo de la jueza federal de Río Grande, creo que hay que tener cuidado con ciertas cosas, por ahí esta todo bien, pero cuando el río suena es porque algo trae”, dejó entrever la duda sobre el accionar de la justicia.

“Eso es lo que pasa, llega un momento donde el nivel de impunidad, creen que son la ultima coca cola del desierto y se consideran reyes y que sus cargos deben seguir siendo de sus hijos, primos, hermanos”.

“El llamado a asamblea a de socios se hizo un sábado a las 3 de la mañana, no me extrañaría que haya pasado en Río Grande, son todas preguntas que deben ser respondidas por la justicia”, detalló Cairella.

Medios ensobrados

“Cuando hablo de medios comprados, ¿cómo funcionaba esto en Chubut?, se preguntó y respondió: “Las cooperativas iban y ponían un montón de pauta publicitaria y contar eso, se evitaba que cualquier noticia que las pudiese afectar se comunicara, no todos son así, pero esa es la forma que nuestro presidente los llama ensobrados, eso puede tener varias formas, incluso el compromiso de poner plata todos los meses”.

“Esta mañana me llamaron de Río Grande para decirme que esto apareció en forma digital pero los diarios no pusieron una sola palabra”.

Un veedor viciado

Acerca del veedor en la ciudad, Cairella dijo que “La revisión estuvo enfocada en el uso incorrecto de los fondos, a través de las tarjetas de crédito, pero insisto, ahora tenemos muchas dudas que el informe del veedor no este viciado”.

¿Quién debería solicitar la intervención de la Cooperativa?

“El INAES tiene con cada provincia, un acuerdo especifico, por ejemplo, en el caso de Chubut con el Ministerio de Trabajo, pero en el caso de Río Grande hay otro acuerdo que sería le Inspección General de Justicia, el ministro debería ser la persona que solicite la intervención judicial, con el envío de ese papel al INAES, el proceso se inicia y con eso sólo el INAES no puede dudar y hacer lo que la provincia le pide”, indicó, y agregó, “si el gobernador llama a la ministra Petovello y le dice esta intervención debe ser urgente porque le están robando a mi gente, eso se hace en otros plazos”, sostuvo.

“Desde el punto de vista legal, hasta donde conozco, una vez que esta intervenida, el juez ordena el desplazamiento, sean 3, 4 o los que sean, eso es siguiendo la letra de los procesos, pero frente a una cuestión así, una persona podría renunciar a partir de ahora mismo, como mucha gente hace, no deberían de hacerlo hasta que no exista una medida judicial”, dijo para concluir.

La nota en el audio a continuación.

Este medio publicó durante 2024 al menos tres adelantos donde se adelantaba la intervención de la cooperativa.