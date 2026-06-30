El petróleo baja, pero la nafta no: el desacople que golpea al bolsillo argentino

Argentina 30/06/2026.- Río Grande, junio 2026.– Mientras el precio internacional del crudo se desploma hasta los 70–73 dólares por barril, en Argentina los combustibles siguen sin mostrar alivio en los surtidores. El contraste expone un desacople deliberado entre el mercado global y la política energética local, que prioriza la generación de divisas y la estabilidad macroeconómica por encima del bolsillo de los consumidores.

El crudo en mínimos, la nafta en máximos

El Brent cotiza en torno a 72–73 USD , el nivel más bajo en cuatro meses.

cotiza en torno a , el nivel más bajo en cuatro meses. El WTI se ubica cerca de 69 USD , tras semanas de volatilidad.

se ubica cerca de , tras semanas de volatilidad. La baja responde al acuerdo entre EE.UU. e Irán, que redujo tensiones en Medio Oriente y normalizó el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, en Argentina el litro de nafta supera los 1.000 pesos en varias provincias y el gasoil se mantiene en niveles récord.

Buffer de precios de YPF: Se fijó un valor de referencia de 95 USD por barril en abril.

en abril. El esquema amortigua la volatilidad, pero también impide que las bajas internacionales lleguen al consumidor.

Impuestos y tipo de cambio: La carga impositiva representa hasta el 40% del precio final .

. La evolución del dólar oficial encarece refinación y distribución. Rentabilidad empresarial: Las petroleras absorbieron parte de las subas pasadas.

Antes de trasladar bajas, buscan recomponer márgenes. Producción local y exportación: Argentina es productora, pero gran parte del crudo se exporta.

El país registró un superávit energético récord de 1.543 millones de dólares, lo que muestra que la prioridad es la balanza comercial, no el mercado interno.

El desacople entre el precio internacional y el local desnuda una política energética que protege a las empresas y al Estado, pero no al ciudadano.

El consumidor argentino paga más caro porque el sistema está diseñado para blindar la macroeconomía.

La producción nacional se orienta a exportar y generar dólares, mientras los surtidores se convierten en un símbolo de inequidad.

La paradoja es evidente: somos productores, pero no beneficiarios.

Julio se presenta como un mes de expectativa: el “colchón” de precios de YPF vence el 30 de junio y podría abrir la puerta a una reducción. Sin embargo, los analistas advierten que el alivio no será inmediato. El bolsillo argentino seguirá pagando caro, incluso cuando el petróleo internacional esté barato.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar con herramientas de IA