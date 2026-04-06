Un 21% sube sus tarifas la empresa Tabsa en todos sus tramos

Rio Grande 06/04/2026.- A contar de este jueves 9 de abril, las tarifas de los servicios de la empresa Tabsa, en todos sus tramos, serán reajustadas en un promedio de 21 por ciento por la fuerte alza en los valores de los combustibles.

Las nuevas tarifas incluyen los tramos de mayor demanda: Punta Arenas-Porvenir y en la Primera Angostura (Punta Delgada-Bahía Azul).

La compañía detalló que congelará los valores a los adultos mayores y mantendrá los beneficios a los adultos mayores.

A través de un comunicado, Tabsa informó que la modificación responde a una medida transitoria.

El reajuste del 21% en las tarifas de Tabsa impacta de manera directa en el costo de vida de los fueguinos porque se trata de un servicio esencial para la conectividad terrestre de la isla.

¿Por qué Tabsa es clave?

Cruce del Estrecho de Magallanes: Tabsa opera los ferris que conectan Tierra del Fuego con el continente.

Tabsa opera los ferris que conectan Tierra del Fuego con el continente. Dependencia logística: Todo transporte de bienes, alimentos, combustibles y personas pasa por este servicio.

Todo transporte de bienes, alimentos, combustibles y personas pasa por este servicio. Efecto multiplicador: Al subir el costo del cruce, se encarecen automáticamente los productos que llegan a la isla.

Impacto en el costo de vida

Alimentos y bienes básicos: El aumento en el transporte repercute en góndolas y ferias locales.

El aumento en el transporte repercute en góndolas y ferias locales. Combustibles y energía: El traslado de gas y petróleo también se encarece, presionando tarifas de servicios.

El traslado de gas y petróleo también se encarece, presionando tarifas de servicios. Turismo y movilidad: Los residentes que viajan al continente y los visitantes que llegan a la isla deben pagar más, reduciendo accesibilidad.

Los residentes que viajan al continente y los visitantes que llegan a la isla deben pagar más, reduciendo accesibilidad. Inflación local: El alza del 21% se suma a la inflación nacional, generando un efecto más fuerte en una economía insular con menor competencia y alternativas.

Ejemplo práctico

Un viaje en vehículo particular que costaba $20.000 pesos argentinos por tramo, ahora pasará a rondar los $24.200. Para una familia que cruza varias veces al año, el gasto acumulado se vuelve significativo.

Tensiones sociales

Residentes: reclaman que el aumento golpea más fuerte en una provincia con salarios que no siempre acompañan la inflación.

reclaman que el aumento golpea más fuerte en una provincia con salarios que no siempre acompañan la inflación. Empresas locales: advierten que el encarecimiento del transporte puede frenar inversiones y elevar precios finales.

advierten que el encarecimiento del transporte puede frenar inversiones y elevar precios finales. Gobierno provincial: se enfrenta al dilema de negociar subsidios o compensaciones para mitigar el impacto.

En síntesis, el reajuste de Tabsa no es solo un aumento tarifario aislado, sino un factor que repercute en toda la cadena de costos de Tierra del Fuego, desde la comida en la mesa hasta la competitividad económica de la isla.

Fuente: La prensa Austral y www.lalicuadoratdf.com.ar