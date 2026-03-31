Los bonos volvieron a caer y el riesgo país trepó a 637 puntos, máximo de casi cuatro meses

Los bonos soberanos volvieron a caer y el riesgo país alcanzó un máximo de casi cuatro meses este lunes, mientras los mercados globales centraron su atención en la conferencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed). A nivel local comienza una semana corta marcada por los feriados de Pascuas.
En Nueva York, los títulos en dólares anotaron mayoría de bajas, liderados por el Bonar 2029N (-1%). En solitario, el Bonar 2029 (AL29) subió 0,1%. En ese contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan escaló 3,6% en torno a los 337 puntos básicos.
En la jornada, Powell afirmó que las expectativas de inflación a largo plazo parecen estar bajo control en EEUU. No obstante, remarcó que que la Fed las monitorea mientras evalúa el impacto de la guerra en Medio Oriente, una señal que los analistas interpretaron como una negativa a mover las tasas en el corto plazo
A nivel local, el equipo de Advisory de Puente destacó que la atención de la semana estará en el informe sobre recaudación tributaria del mes de marzo por parte de ARCA, que será publicado el próximo miércoles.
ADRs y S&P Merval
En tanto, el S&P Merval subió 2,6% a 2.865.753,48 puntos en pesos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hizo 1,7% a 1.928,28 puntos. Los papeles locales cerraron alzas generalizadas de hasta el 8,7%, con Aluar a la cabeza. En el Panel General las acciones subieron hasta 10,4% lideradas por Agrometal.
El economista Gustavo Ber explicó que el índice bursátil repunta con fuerza al aprovechar la dinámica del petróleo y la positiva lectura del fallo en el caso YPF en Nueva York.
A nivel mensual, el selectivo local acumula una suba del 8,5% en pesos y del 6,2% en dólares. No obstante, en lo que va del año retrocede en el orden de un 6,1% en pesos y 3,6% en moneda dura.
Desde Econviews destacaron el desempeño del S&P Merval en comparación con las otras bolsas latinoamericanas, pese a ser una región poco golpeada por el conflicto en Medio Oriente. «El factor más importante fueron las energéticas», agregaron.
Los ADRs suben hasta 4,5% de la mano de Loma Negra, seguido por Central Puerto (+4,5%) y Pampa Energía (+3,5%). En el mes, la mayoría de los ADRs anotan mayoría bajas, a excepción de las energéticas que trepan hasta 30,3% liderados por YPF. Transportadora de Gas del Sur sube 17,1% y Pampa Energía lo hace 11,7%, mientras que
Otras acciones argentinas en Wall Street avanzan hasta 63,6% en marzo de la mano de Adecoagro, mientras que Vista Energy sube 30%. Por el contrario, Corporación América pierde 16,6% en el acumulado mensual.
Fuente:Ámbito