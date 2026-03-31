Los bonos volvieron a caer y el riesgo país trepó a 637 puntos, máximo de casi cuatro meses

Argentina 31/03/2026.- Los mercados globales permanecieron atentos a las definiciones de la Reserva Federal en EEUU.

Los bonos soberanos volvieron a caer y el riesgo país alcanzó un máximo de casi cuatro meses este lunes, mientras los mercados globales centraron su atención en la conferencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed). A nivel local comienza una semana corta marcada por los feriados de Pascuas.

En Nueva York, los títulos en dólares anotaron mayoría de bajas, liderados por el Bonar 2029N (-1%). En solitario, el Bonar 2029 (AL29) subió 0,1%. En ese contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan escaló 3,6% en torno a los 337 puntos básicos.

En la jornada, Powell afirmó que las expectativas de inflación a largo plazo parecen estar bajo control en EEUU. No obstante, remarcó que que la Fed las monitorea mientras evalúa el impacto de la guerra en Medio Oriente, una señal que los analistas interpretaron como una negativa a mover las tasas en el corto plazo

A nivel local, el equipo de Advisory de Puente destacó que la atención de la semana estará en el informe sobre recaudación tributaria del mes de marzo por parte de ARCA, que será publicado el próximo miércoles.

Asimismo, destacaron que en la segunda licitación de marzo, el Gobierno colocó u$s150 millones del nuevo bono soberano en dólares con vencimiento en octubre 2028 (AO28) y cupón del 6% con una tasa interna de retorno efectivo anual (TIREA) de 8,86%. Por otro lado, colocó u$s150 millones del bono soberano en dólares A027 a un TIREA de 5,12%.