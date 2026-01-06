Murcia, niega, y califica de rumor información de ANPYN, pero no muestra un solo documento.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, calificó la información publicada por este medio como «un rumor», esto, más allá de la falta de respeto, pone de manifiesto un negacionismo solo comparable al que tanto critican desde el gobierno de tierra del Fuego.
Y no se trató solo de una nota sino de 4 informes de la Administración NAcional de Puertos respecto del desmanejo del puerto, fallas estructurales y hasta el propio gobernador, Gustavo Melella, el 15 de octubre, en una nota publicada en este medio reconoció que, había fallas estructurales en el puerto.
Si para Murcia, esto es un rumor y cree que con ese tipo de actitudes vamos a dejar de informar aunque el lo niegue, no solo lo tomamos como una falta de respeto a un medio con 25 años de trayectoria y con miles de lectores, sino como una flagrante violación a la ley de información pública ya que no ha mostrado un solo documento que demuestre lo contrario a al texto de la intervención.
En todo caso, si esto es un rumor, porque no muestra la documentación, por ejemplo porque le reclaman 1400 millones de pesos, como para empezar.
Lapidario informe de la Agencia Nacional de Puertos sobre el puerto de Ushuaia, la respuesta del Gobernador Gustavo Melella.
Nota NO-2025-139247837, fechada el 16 de diciembre, en la que la ANPYN invoca las facultades conferidas por el DNU N.º 3/25 y dispone el inicio del proceso de intervención administrativa del Puerto de Ushuaia.
Los documentos arriba expuestos nos evitan mayores comentarios.
Tierra del Fuego: la Nación evalúa intervenir el puerto de Ushuaia por graves fallas de la gestión provincial
Intervención en cámara lenta Tierra del Fuego: Gustavo Melella admitió los problemas estructurales del puerto de Ushuaia
Nación intervino el Puerto de Ushuaia por 12 meses para normalizar seguridad e infraestructura operativa
