Murcia, niega, y califica de rumor información de ANPYN, pero no muestra un solo documento.

Rio Grande 06/01/2026.- El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, salió a descalificar información publicada en este medio señalando que la Intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Administración Nacional de Puertos, es un rumor. Este único medio publicó 5 notas respecto del tema, siempre tomando como fuente el ente nacional. Pero el negacionismo del funcionario provincial, lo llevó a faltarle el respeto a miles de lectores desmintiendo algo que hasta el propio gobernador reconoció como fallas estructurales en el puerto. Aquí publicamos todas las notas y el lapidario informe que publicó la ANPYN el 16 de Octubre, nota incluida aquí. Murcia debería mostrar la documentación que le solicitó Nacion y dejar de descalificar el trabajo de otros que no necesitamos mentir para seguir trabajando.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, calificó la información publicada por este medio como «un rumor», esto, más allá de la falta de respeto, pone de manifiesto un negacionismo solo comparable al que tanto critican desde el gobierno de tierra del Fuego.

Y no se trató solo de una nota sino de 4 informes de la Administración NAcional de Puertos respecto del desmanejo del puerto, fallas estructurales y hasta el propio gobernador, Gustavo Melella, el 15 de octubre, en una nota publicada en este medio reconoció que, había fallas estructurales en el puerto.

Si para Murcia, esto es un rumor y cree que con ese tipo de actitudes vamos a dejar de informar aunque el lo niegue, no solo lo tomamos como una falta de respeto a un medio con 25 años de trayectoria y con miles de lectores, sino como una flagrante violación a la ley de información pública ya que no ha mostrado un solo documento que demuestre lo contrario a al texto de la intervención.

En todo caso, si esto es un rumor, porque no muestra la documentación, por ejemplo porque le reclaman 1400 millones de pesos, como para empezar.

Nota NO-2025-139247837, fechada el 16 de diciembre, en la que la ANPYN invoca las facultades conferidas por el DNU N.º 3/25 y dispone el inicio del proceso de intervención administrativa del Puerto de Ushuaia.

Los documentos arriba expuestos nos evitan mayores comentarios.

