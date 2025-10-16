Lapidario informe de la Agencia Nacional de Puertos sobre el puerto de Ushuaia, la respuesta del Gobernador Gustavo Melella.

Tierra del Fuego 16/10/2025.- La Agencia Nacional de Puertos, autoridad portuaria nacional, ha emitido un lapidario informe sobre la situación del Puerto de Ushuaia, donde manifiesta que la infraestructura está a punto de colapsar, detalla, prestamos sin posibilidad de reintegro, 55% del gasto en salarios, mínima inversión en infraestructura, solo el 1,3%, No existen políticas de seguridad, retención ni respaldo de datos. Riesgo elevado ante incidentes con mercancías peligrosas. Se constata incumplimiento grave y persistente de las condiciones técnicas, operativas y legales que sustentan la habilitación portuaria y Sitio 3 del muelle presenta deterioro estructural grave: pilotes faltantes, cortados o desvinculados. Defensas del muelle obsoletas (más de 20 años), se recomienda reemplazo por defensas troncocónicas SHIBATA. El gobernador de la provincia, Gustavo Melella calificó este informe como tendencioso y de maniobra política a 10 dias de las elecciones que intenta desprestigiar una obra estratégica.

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella salio al cruce de este informe a través de su red X señalando que «enunciamos públicamente la maniobra política contra el Puerto de Ushuaia a 10 dias de las elecciones, intentan desprestigiar una obra estratégica con un informe tendencioso».

«No soportan ver a una Tierra del Fuego que avanza con dignidad, trabajo y soberanía. Estas acciones no solo dañan nuestra provincia, sino que ponen en riesgo el desarrollo de toda la Patagonia».

Melella agregó, » frente a un ataque injusto, nuestra respuesta es firme».

«Defenderemos el Puerto de Ushuaia y a cada trabajador y trabajadora que con esfuerzo lo mantiene en funcionamiento»

«No nos van a detener. Seguiremos construyendo una Tierra del Fuego, soberana y productiva»

Contexto General

La inspección fue motivada por una denuncia sindical sobre el uso del superávit financiero de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) para financiar la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), según lo dispuesto por la Ley provincial N.º 1596.

El informe evalúa aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, de infraestructura, seguridad operativa y tecnológica.

Aspecto Legal

La ANPyN tiene competencia nacional para inspeccionar puertos, según la Ley N.º 24.093 y su Decreto reglamentario N.º 769/93.

El Convenio de Transferencia Nación-Provincia exige que los ingresos portuarios se reinviertan exclusivamente en la actividad portuaria.

Se detectaron desvíos de fondos hacia finalidades ajenas a la actividad portuaria, lo que podría constituir una infracción grave.

Aspecto Contable y Financiero

Se verificaron estados contables certificados y auditorías, pero no se emitió juicio técnico propio.

Se detectaron inconsistencias en conciliaciones bancarias por montos elevados (más de $1.4 mil millones sin identificar).

El gasto en personal representa el 55% del total devengado.

Se otorgaron préstamos por más de $4.000 millones a otros organismos, lo que representa el 30% del gasto total.

Baja inversión en infraestructura portuaria (solo 1,3% del gasto).

Infraestructura Portuaria

Sitio 3 del muelle presenta deterioro estructural grave: pilotes faltantes, cortados o desvinculados.

Defensas del muelle obsoletas (más de 20 años), se recomienda reemplazo por defensas troncocónicas SHIBATA.

Pavimentos de ingreso y zonas de circulación en mal estado.

Área de contenedores con losas deterioradas, riesgo operativo.

Falta de mantenimiento preventivo y correctivo sistemático.

Seguridad Operativa

Deficiencias en control de accesos, vigilancia, señalización y uso de EPP.

Sistemas contra incendios inoperativos o inexistentes.

Falta de protocolos operativos y simulacros.

CCTV insuficiente y sin cobertura completa.

Riesgos en la gestión de mercancías peligrosas y derrames.

Tecnología y Seguridad Informática

Infraestructura tecnológica rudimentaria, sin estándares mínimos de seguridad.

Servidores desactualizados, sin respaldo externo ni políticas de retención de datos.

Sistemas críticos dependen de una sola persona, sin documentación ni auditorías.

Riesgo alto de indisponibilidad, pérdida de datos y vulnerabilidades.

Conclusiones Finales

Se constata incumplimiento grave y persistente de las condiciones técnicas, operativas y legales que sustentan la habilitación portuaria.

La ANPyN está en condiciones de iniciar un procedimiento sancionatorio, que podría incluir suspensión o caducidad de la habilitación portuaria, e incluso intervención administrativa.

Se recomienda priorizar inversiones en infraestructura y reforzar la planificación financiera para garantizar la operatividad y seguridad del puerto.

2.3 Régimen Sancionatorio La ANPyN puede aplicar sanciones por incumplimientos: Multas de $10.000 a $2.000.000. Suspensión o caducidad de la habilitación portuaria. Intervención administrativa si hay riesgo al interés público.

3. Aspecto Contable y Financiero 3.1 Documentación recibida Estados contables certificados de los últimos 3 ejercicios.

Auditorías internas y externas.

Libro Diario, conciliaciones bancarias, situación fiscal, nómina de personal, convenios vigentes y ejecución presupuestaria. 3.2 Documentación pendiente Detalle de ingresos del año.

Órdenes de compra vigentes.

Detalle de inversiones en infraestructura. 3.3 Tenencias financieras (al 30/09/2025) Total: $9.926.775.603,62

Cuenta Recaudadora Puerto Ushuaia: $7.328 millones

Cuenta General DPP: $1.464 millones 3.4 Conciliaciones bancarias Se detectaron diferencias no identificadas por más de $1.4 mil millones.

Cheques no debitados, débitos no registrados y depósitos sin contabilizar. 3.5 Cumplimiento fiscal Se presentaron declaraciones juradas, aunque algunas fuera de término. 3.6 Personal Total: 162 agentes Planta permanente: 134 Planta política: 15 Adscripciones: 13

Gasto en personal: $7.594 millones (55% del total) 3.7 Ejecución presupuestaria Total devengado: $13.804 millones Gasto en personal: $7.594 millones Préstamos a otros organismos: $4.000 millones Inversión en infraestructura: solo 1,3% El de 1,3% 14.000 millones es 182.000.000 .

4. Infraestructura Portuaria 4.1 Estado del muelle comercial (Sitio 3) Pilotes faltantes, cortados o desvinculados estructuralmente.

Riesgo de colapso parcial si no se interviene con urgencia.

Se recomienda realizar estudios estructurales y obras de refuerzo. 4.2 Defensas del muelle Más de 20 años de antigüedad, obsoletas y deterioradas.

Se sugiere reemplazo por defensas troncocónicas SHIBATA para mejorar seguridad y durabilidad. 4.3 Pavimentos y accesos Pavimentos de ingreso y circulación en mal estado.

Riesgo operativo por roturas, desniveles y falta de señalización. 4.4 Área de contenedores Losa de hormigón deteriorada, con fisuras y desprendimientos.

Riesgo para maquinaria pesada y personal operativo. 4.5 Mantenimiento No existe un plan sistemático de mantenimiento preventivo y correctivo.

Se detecta improvisación y falta de planificación técnica. 5. Seguridad Operativa 5.1 Control de accesos y vigilancia Deficiencias en señalización, iluminación y control de ingresos.

Falta de protocolos de seguridad y simulacros. 5.2 Sistemas contra incendios Inexistentes o inoperativos en áreas clave.

Riesgo elevado ante incidentes con mercancías peligrosas. 5.3 CCTV y monitoreo Sistema de cámaras insuficiente, sin cobertura completa ni respaldo.

No hay monitoreo en tiempo real ni registro sistemático. 5.4 Gestión de riesgos Falta de protocolos para derrames, incendios y emergencias.

Ausencia de capacitación y simulacros para el personal. 6. Tecnología y Seguridad Informática 6.1 Infraestructura tecnológica Servidores obsoletos, sin respaldo externo ni redundancia.

Sistemas críticos dependen de una sola persona sin documentación técnica. 6.2 Seguridad de la información No existen políticas de seguridad, retención ni respaldo de datos.

Riesgo alto de pérdida de información, indisponibilidad y vulnerabilidades. 6.3 Comunicaciones Red interna sin segmentación ni protección.

Equipos sin mantenimiento ni actualización. Aspectos Administrativos Documentación Legal y Administrativa Se solicitó y exhibió la siguiente documentación: Organigrama de la DPP. Notas internas dirigidas al Gobernador y al Presidente de la DPP. Convenios de asistencia financiera entre la DPP y la Provincia. Resolución N.º 14/2019 del Ministerio de Economía provincial sobre el sistema de gestión económico-financiero.

Documentación Contable y Fiscal Se recibió: Estados contables certificados de los últimos tres ejercicios. Informes de auditoría externa e interna. Libro Diario del período 01/07/2025 al 30/09/2025. Conciliaciones bancarias al 31/08/2025. Nómina de personal y situación de revista. Ejecución presupuestaria al 30/09/2025.

Pendiente al 03/10/2025: Detalle de ingresos (facturación, notas de crédito y débito). Órdenes de compra vigentes. Detalle de inversiones en infraestructura y mantenimiento.

Manejo de Fondos Tenencias Financieras (al 30/09/2025) Total: $9.926.775.603,62

Principales cuentas: Recaudadora Puerto Ushuaia: $7.328 millones Recaudadora Río Grande: $834 millones Cuenta General DPP: $1.464 millones Otros fondos específicos (viáticos, mantenimiento, pensiones, etc.)

Conciliaciones Bancarias Se detectaron inconsistencias importantes: Diferencias sin identificar por más de $1.4 mil millones . Cheques emitidos no debitados, débitos no registrados y depósitos sin contabilizar. Partidas históricas sin depurar (2021–2023).

Ejecución Presupuestaria (al 30/09/2025) Total devengado: $13.804.303.070,24 Gasto en personal: $7.594 millones (55%) Préstamos a otros organismos: $4.000 millones (30%) Inversión en infraestructura: solo 1,3% del total

Observaciones Clave Se otorgaron préstamos a otros organismos sin evidencia clara de reintegro.

Bajo nivel de reinversión en infraestructura portuaria, incumpliendo el Convenio Nación-Provincia.

Falta de planificación financiera y control interno.

3. Escenarios que habilitan la intervención Según el decreto reglamentario, se consideran causales de intervención: Incumplimiento de condiciones técnicas y operativas que justificaron la habilitación. No prestar los servicios mínimos exigidos por la ley. Transgresión de normas de seguridad, sanidad, ambiente, aduanas y migraciones. Falta de registros contables y operativos adecuados. Posibles medidas que podría tomar la ANPyN Suspensión temporal de la habilitación portuaria hasta que se regularicen las condiciones técnicas, contables y operativas. Caducidad de la habilitación , si se acredita imposibilidad de restablecer las condiciones exigidas. Intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, con designación de un interventor nacional para garantizar el cumplimiento de la política portuaria y la seguridad operativa. Link para acceder al informe completo Informe Auditoria ANPyN – DPP 30-09-2025.pdf



Fuente:Agencia Nocional de Puertos y Navegación: Autoridad portuaria Nacional