MURCIA: “EL PUERTO ES PROVINCIAL Y FUNCIONA CON EXCELENCIA”

Ushuaia 05/12/2025.- El Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, brindó declaraciones categóricas respecto al funcionamiento del Puerto de Ushuaia, despejando dudas y reafirmando la plena capacidad operativa y administrativa de la terminal fueguina.

Frente a rumores infundados sobre una posible intervención por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Murcia afirmó: “el Puerto sigue estando operativo. Las cantidades de recaladas que tenemos, los barcos que está viendo la comunidad amarrar en nuestro muelle, no van a un Puerto que no esté habilitado o donde no se sientan seguros”.

Aclaró además que no ha recibido ninguna notificación oficial en ese sentido y que los plazos administrativos están actualmente suspendidos.

No obstante, consideró que “sería una medida que afectaría al federalismo. El Puerto de Ushuaia es un puerto provincial, patrimonio y administrado por Tierra del Fuego. Estamos trabajando de manera articulada con nuestras áreas legales y un estudio jurídico para defender este principio y nuestra gestión probada”.

El titular portuario dio detalles de la exitosa operatoria y gestión logística que se llevó a cabo el fin de semana pasado, relató que “el Puerto de Ushuaia demostró una vez más su capacidad de excelencia operativa, atendiendo una de las jornadas más exigentes de la temporada. Logramos gestionar de manera simultánea y escalonada a 16 embarcaciones internacionales en menos de 24 horas, un hecho que consolida a Tierra del Fuego como un actor confiable y eficiente dentro del circuito marítimo internacional”.

En ese sentido, explicó que “esta operatoria combinó cruceros de gran porte en rutas bioceánicas con una importante presencia de buques especializados en turismo antártico, lo que generó una dinámica portuaria complejas, con múltiples escalas, recambios de pasajeros y servicios logísticos ejecutándose en simultáneo, sin inconvenientes”.

Este movimiento se tradujo en la llegada de miles de visitantes a nuestra ciudad, con un impacto directo y muy positivo en el comercio local, los servicios turísticos, la gastronomía y la vida cultural de Ushuaia. Esto refleja la perfecta articulación que hemos logrado entre la actividad portuaria y la dinámica urbana.

“Este balance no hace más que confirmar el rol estratégico de Ushuaia como principal nodo logístico del turismo antártico y subraya la capacidad de nuestra provincia para sostener jornadas de alta exigencia, cumpliendo con los más altos estándares internacionales” ponderó el Presidente de la DPP.

Asimismo, recordó que “a mediados de diciembre del año pasado habíamos marcado un hito con la recalada inédita del Celebrity Equinox, con aproximadamente 3.000 pasajeros, un hecho que reforzó nuestro posicionamiento como escala estratégica en los itinerarios globales y que tuvo un impacto económico muy significativo para el sector turístico local”.

Es por ello, que insistió que “todos estos logros no son casualidad. Son el resultado de una gestión portuaria sostenida, de una infraestructura adecuada que hemos ido mejorando, y de un esquema de colaboración público-privada que permite operaciones seguras y eficientes incluso para los buques de mayor porte. Es la prueba de que, cuando se administra desde lo local, con conocimiento y compromiso, se obtienen resultados que benefician a toda la comunidad y proyectan a la provincia al mundo».