Nación intervino el Puerto de Ushuaia por 12 meses para normalizar seguridad e infraestructura operativa

Por Redacción Argenports.com

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) (https://www.argentina.gob.ar/economia/agencia-nacional-de-puertos-ynavegacion) dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, con opción de prórroga mediante

acto fundado.

La medida tiene como objetivo regularizar condiciones de seguridad, resolver deficiencias de infraestructura y garantizar la continuidad

de las operaciones en una terminal considerada esencial.

El organismo señaló que la decisión se adoptó ante la detección de irregularidades que comprometen la seguridad y la operatoria del

puerto, y remarcó que la intervención no implica transferencia de personal ni cambios en las relaciones laborales vigentes.

Se aclaró que únicamente se dispondrá de personal técnico idóneo para asegurar la prestación adecuada de los servicios.

ANPYN exige orden administrativo y plan de regularización

La autoridad nacional intimó a que, en un plazo improrrogable de diez días, se ponga a disposición la nómina completa del personal

afectado a la operación y administración del puerto, detallando funciones, horarios y responsabilidades.

El objetivo es asegurar el sostenimiento del capital humano necesario durante la etapa de intervención.

El documento oficial advierte que, en caso de incumplimiento o falta de colaboración, podrá disponerse la suspensión de la habilitación

del puerto por 12 meses, medida prorrogable, como acción preventiva ante los riesgos detectados.

Infraestructura crítica y nuevo esquema de supervisión

El levantamiento de una eventual sanción quedará supeditado a la presentación de un plan integral de regularización portuaria y

resolución del déficit operativo y funcional.

Dicho plan deberá ser aprobado y su ejecución supervisada por la ANPYN, que seguirá de cerca la evolución de las tareas.

Finalmente, el organismo advirtió que la falta de inversión y desatención de las necesidades operativas del Puerto de Ushuaia podría

comprometer no solo su funcionamiento cotidiano, sino también el posicionamiento estratégico del país dentro del escenario logístico y

económico internacional.