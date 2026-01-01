El Gobierno cierra la Andis, protagonista de su mayor escándalo de presunta corrupción

En paralelo, aclaró dos veces que la medida «no implica que se corte absolutamente ninguna prestación«.

Adorni subrayó que el cierre de la Andis implicará la eliminación de 16 cargos políticos , que equivalen a una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica, según sostuvo.

El organismo fue protagonista del presunto esquema de coimas que involucraría a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. El escándalo le costó al Gobierno un duro tramo final de campaña para las elecciones bonaerenses de septiembre.

El caso se desató a fines de agosto cuando se filtraron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, por entonces titular de la Andis, en los que detallaba un esquema de coimas que tenían a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem como principales involucrados. En los audios, además, se daba a entender que el Presidente conocía la situación. El Gobierno desplazó a Spagnuolo y desmintió las acusaciones.