Se verificó la sanidad de bovinos en muestras rurales de Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz

Durante los meses de octubre y noviembre, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) verificó las condiciones sanitarias y documentales de 233 bovinos que ingresaron a exposiciones ganaderas desarrolladas en las localidades de Sarmiento, Esquel, El Calafate y Río Grande, en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En estas muestras, el personal técnico del Centro Regional Patagonia Sur del SENASA inspeccionó individualmente a todos los animales, para corroborar que contaran con las correspondientes caravanas de identificación, estuvieran libres de ectoparasitosis y enfermedades infectocontagiosas, así como también que su ingreso se realice con el Documento de Tránsito electrónico (DT-e), la habilitación del transporte vigente y el Certificado Único de Limpieza y Desinfección (CULyD).

En el caso de la exposición bovina de Río Grande, se controló que los animales procedentes de cabañas que no eran de la isla de Tierra del Fuego ingresaran con su certificado de negatividad a brucelosis y tuberculosis, y que contaran con la vacunación antibrucélica.

Además, personal del SENASA acompañó a los productores asesorando sobre las condiciones sanitarias de los animales en el momento del ingreso a los predios rurales, el tratamiento de las ectoparasitosis, las condiciones de bienestar animal y la implementación de la caravana electrónica como nuevo sistema de trazabilizadad que se implementa a partir de enero de 2026.

Fuente: www.argentina.gob.ar