Sergio Berni: «El narcotráfico se está infiltrando a través de sus aportes en las decisiones del poder»

Rio Grande 20/10/2025.- El Senador Provincial y Rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich, Sergio Berni, visito la semana pasada nuestra provincia y en dialogo con este medio de refirió al tema narcotráfico y los contactos con el Gobierno nacional de este flagelo. El dirigente sostuvo que la infiltración de dinero del narcotráfico en las campañas termina metiéndose en las decisiones del poder y por eso pasa lo que pasa, cuestiones como el caso Espert u otros integrantes del gobierno nacional que hoy deben dar explicaciones.

Consultado sobre la gravedad que implica la relación del narco trafico con funcionario cercanos al gobierno nacional y como se debería actuar desde la seguridad para evitar esto, Berni sostuvo que, » lo que han dejado muy en claro con los ulti9mos acontecimientos que han salido a la luz con el caso Jose Luis Espert y el acompañamiento que, desde el momento que tuvimos la información por parte de Estados Unidos, porque, hay que entender que esto no es una operación política, esto no es un carpetazo. Veníamos denunciándolo hace bastante tiempo la relación que existía entre Fred Machado y Espert».

El narcotráfico financia campañas políticas

» A partir de eso, se ha empezado una investigación y lo que estamos viendo es que hay una gran infiltración del dinero del narcotráfico en las campañas políticas y eso no es por generosidad sino por esa manera de ir infiltrándose el narcotráfico en las decisiones del poder para que pase esto, lo que hablábamos recién, las fronteras totalmente descontroladas».

Sin control de fuerzas federales en fronteras y rutas del todo el pais

«Ustedes va por la ruta 3, agregó, y habrán visto como las fuerzas federales han desaparecido prácticamente de los controles habituales de la ruta, lo que tiene que ver con las alertas tempranas. Lo hemos visto el otro día en el triple femicidio que, sucedió. lamentablemente como los autores se han fugado del pais por la frontera sin que nadie los controle. También pasó en la casa de una conductora de TV donde ingresaron un grupo de chilenos que pasaron, ya no por una frontera seca, sino por paso internacional, totalmente descontrolado, de manera ilegal pasaron por un paso internacional, una banda completa de delincuentes.

Regalar el estado.

Estamos ante una deserción de un estado, un gobierno que dijo, vengo a destruir el estado, cuando dice eso, dice, vengo a regalar el estado, a los amigos de siempre y las consecuencias las pagamos los argentinos».

Como se va a recuperar el pais.

Consultado sobre la reducción de efectivos de fuerzas federales, la consecuente falta de controles y como se va a recuperar esto, Berni remarcó que, «la pregunta es como se va a recuperar el pais, para muestra hace falta un botón, esta es una pequeña muestra de lo que está pasando en el pais, no es solamente la gendarmería, la prefectura, fuerzas armadas, policía, la educación, con la salud. Todas las responsabilidades que, tiene el estado para con sus ciudadanos, la pregunta es como vamos a hacer para recomponer este deterioro al que nos está sometiendo este presidente autoritario».

No se puede seguir entregando soberanía.

Por ultimo Berni sostuvo que en una provincia como esta que es centro geopolítico y estratégico del pais no se puede seguir permitiendo la entrega irrestricta de la soberanía y se nuestros intereses».

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar