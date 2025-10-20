“Narcopolítica”: Manes pidió la expulsión de Villaverde y su renuncia a la candidatura, el prontuario de la libertaria.

Regionales 20/10/2025.- El legislador radical presentó un pedido de exclusión contra la libertaria en Diputados y exige que renuncie a su candidatura por Río Negro. Este medio ha publicado varias notas sobre las estafas de Villaverde y su relación con el narcotráfico

El diputado nacional, Facundo Manes, lanzó un duro ataque político contra Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza y candidata a senadora nacional por Río Negro. A través de sus redes sociales, anunció la presentación de un proyecto de exclusión de Villaverde de la Cámara de Diputados, citando su acusación de traficar cocaína, y exigió su renuncia inmediata a la candidatura.

“NO PODEMOS PERMITIR QUE LA NARCOPOLÍTICA AVANCE EN ARGENTINA”, escribió Manes, enfatizando la amenaza que el narcotráfico representa para el sistema democrático. Además, expresó solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, quien denunció haber sido amenazado por la propia Villaverde tras revelar antecedentes judiciales en su contra.

El legislador radical y candidato a senador fue categórico: “No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-estado”.

Un prontuario que sacude la política

Villaverde arrastra un historial judicial explosivo. Según documentos difundidos en un canal de streaming, la diputada fue detenida en 2002 en Sarasota, Florida, cuando transportaba 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares sin declarar. Por esa causa, fue condenada y estuvo presa, y aún tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Además, figura en causas por estafas piramidales, venta irregular de terrenos en Las Grutas y un préstamo sospechoso de casi 300 mil dólares otorgado por el Banco Nación, pese a carecer de avales. Incluso un excompañero de La Libertad Avanza la denunció por robo de boletas durante la campaña de 2023.

Rechazo político y fracturas en LLA

Pero no fue solo Soria el que puso el foco en el prontuario de la legisladora, también lo hicieron sus exaliados del PRO, quienes finalmente terminaron rompiendo con la alianza La Libertad Avanza, acusando a Villaverde de formar parte de un “circo romano” y señalando que no se juntarían “con delincuentes, vagos ni paracaidistas”, según declaró Juan Martín, referente provincial del macrismo.

Por si fuera poco, Villaverde está mencionada en la causa contra Enrique Blaskey Señorans, investigado por estafas piramidales tipo Ponzi, donde habría participado consiguiendo inversores que luego fueron defraudados por millones de pesos.

A pesar de todo, Villaverde continúa con su campaña bajo los carteles que rezan: “Lore es Milei”, mientras crece la presión política por su expulsión del Congreso y su renuncia a la candidatura, en lo que se perfila como otro de los escándalos más resonantes de la campaña legislativa.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar