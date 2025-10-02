Después de Espert, llegó el escándalo de la diputada Villaverde: tuvo una causa por tenencia de cocaína

Argentina 02/10/2025.- El escándalo que envuelve a José Luis Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado tuvo un eco inmediato en el Congreso. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, se produjo un nuevo cruce entre el legislador de Unión por la Patria, Martín Soria, y la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde

Soria le recordó a Villaverde una causa por tenencia de cocaína en Florida, Estados Unidos, y exhibió documentación en plena sesión, lo que encendió la polémica en un momento especialmente sensible para el espacio libertario. La escena se leyó como un capítulo más del creciente desgaste que enfrenta la fuerza de Espert, cuyo candidato principal ya está en el centro de las críticas por la revelación de giros de dinero y el uso de un avión aportados por Machado.

La disputa entre ambos legisladores no es nueva: ya en febrero habían protagonizado un cruce cuando Villaverde había acusado a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria —hermana del exministro—, de beneficiarse políticamente con la emergencia ambiental por los incendios en la Patagonia. Esta vez, Soria devolvió la ofensiva: “Lamento que la diputada preopinante que habló de mi familia refiriéndose a un ‘clan’ no haya sido mejor asesorada por sus pares”.

Acto seguido, fue más allá y vinculó el señalamiento con el debate sobre narcotráfico: “Muchos periodistas me preguntaban por qué hablé de este tema en la última sesión, cuando también respondí a la diputada de mi provincia”, lanzó Soria, mientras varios libertarios abandonaban el recinto en señal de malestar.

