Ushuaia: un motociclista intentó evadir un control policial, atropelló a un oficial y fue detenido

Ushuaia 15/08/2025.- El joven de 18 años fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Un motociclista de 18 años intentó huir de un control policial, atropelló a un uniformado y fue detenido en la ciudad fueguina de Ushuaia.

El implicado, identificado como Francisco Leonel Bahamonde Galván, quiso evadir el operativo de control que se desarrollaba en la capital provincial, en la intersección de las calles 25 de Mayo y San Martín.

El conductor pasó por encima del pie del oficial, motivo por el que los policías de la Comisaría Primera procedieron a demorarlo, según informó el portal del Diario El Sureño.

La Justicia lo imputó por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, en tanto que el agente resultó ileso.