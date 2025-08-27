Javier Milei confirmó la veracidad de los audios de Diego Spagnuolo y anticipó que lo llevará a la Justicia

Luego hizo un llamado a votar en las elecciones bonaerense del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre para concretar su slogan de campaña: «kirchnerismo nunca más«.

Coimas en ANDIS: ante el Congreso, Guillermo Francos denunció una «operación política»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, denunció este miércoles en su informe ante la Cámara de Diputados que “se orquestó una operación política» divulgando unos supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnulo ,y dijo que van a responder «estas maniobras con transparencia y respetando la división de los poderes”.

Francos expresó estos conceptos al hablar sobre los escándalos que afectan al Gobierno como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

«Me comprometo a, si alguna vez alguien me lo pide, brindarle mi celular, darle las claves, darle mi computadora, no tengo ningún inconveniente con eso», manifestó el funcionario en este contexto.

Señaló que “mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Fuente: Ámbito