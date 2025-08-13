La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Bromatología, incautó y procedió al descarte de 900 kilos de carne pertenecientes a un local comercial ubicado en la esquina de las calles Rubinos y Puerto Español. La situación fue detectada durante controles habituales de inspección. De acuerdo al informe, la carne tenía etiquetas de fecha de vencimiento del mes anterior. Desde la empresa argumentaron que se trató de un problema de rotulación, sin que dicha afirmación pudiera certificarse, por lo que se procedió a la incautación de la mercadería, con la colaboración de la Policía de la Provincia. En relación con las fechas de vencimiento declaradas en los envasados al vacío, se determinó el decomiso por motivos de salud pública, con el objetivo de retirarla de la cadena comercial y proteger a la población de posibles riesgos. Se labraron las actas correspondientes y se aplicaron las sanciones previstas a la firma responsable.
Incautan y descartan 900 kilos de carne en Ushuaia
Ushuaia 13/08/2025.- La medida se concretó a partir de la detección del producto con fecha de vencimiento del mes anterior en un local comercial ubicado en la intersección de calle Rubinos y Puerto Español. Se labraron las actas y se aplicaron las sanciones previstas a la firma responsable. Desde la empresa argumentaron que se trató de un problema de rotulación, sin que dicha afirmación pudiera certificarse, por lo que se procedió a la incautación.