CULMINARON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE UN CAMIÓN SINIESTRADO EN EL KM 3046 DE LA RUTA 3

Tierra del Fuego 26/08/2025.- La Secretaría de Protección Civil informa que culminaron los trabajos de remoción de un camión en el km 3046 la Ruta Nacional N°3 a la altura del Puente Río Olivia.

En este marco se reaunuda el tránsito por la zona.

No obstante Protección Civil y Gendarmería Nacional permanecen ordenando la circulación. Se solicita atender las indicaciones de las autoridades en el lugar y manejar con extrema precaución.