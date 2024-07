“VAMOS A TRABAJAR EN LA INSISTENCIA DE TODOS LOS PUNTOS QUE NO FUERON CONTESTADOS EN LOS DISTINTOS PEDIDOS DE INFORME”

“Desde el bloque Forja hemos presentado distintos pedidos de informes para obtener información que nos ayude a generar herramientas legislativas, pero lamentablemente las respuestas no contestan los datos que solicitamos”, advirtió.

“Por un lado, realicé el pedido de informe sobre el funcionamiento de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y sobre el incumplimiento de la ordenanza 3217 del año 2013 que crea un Programa de Contención 24 horas para personas en situación de violencia por motivos de género, pero en la respuesta el Ejecutivo proporciona un informe que se centra en un relato histórico sobre el área de género, sus actividades y logros”, aclaró.

En este sentido, consideró que “si bien entendemos que esta información es muy valiosa, no responde los puntos específicos solicitados ya que se esperaba una descripción detallada del funcionamiento, alcance y resultados del espacio de contención creado por la ordenanza. Tampoco incluye datos relevantes sobre número de personas atendidas, tipos de servicios proporcionados, resultados y efectividad de las medidas implementadas”.

“En relación a la información pedida sobre el cumplimiento de ordenanza de Cupo Laboral Trans, la respuesta no aborda de forma suficiente su implementación dado que se esperaba en número de personas trans incorporadas al mercado laboral; y textualmente dicen que no tienen datos de identidad de género respecto a empleadas y empleados porque eso sería discriminatorio, por lo tanto no informa sobre la implementación del cupo o bien no la cumple”.

En cuanto a las tarjetas corporativas, la Edil expresó que desde el Ejecutivo “no responden los puntos solicitados en el pedido de informe donde se pide datos desde el 2020 al 2024, solo explican que siempre han tenido una sola tarjeta institucional y que desde el 1 de Enero de 2023 está a cargo de Gonzalo Ortiz, subsecretario de Comunicación Pública del Municipio”.

“Finalmente, aclaran que en relación a las actuaciones previas al 31 de diciembre del 2022, específicamente el expediente 1978 fue remitido al poder judicial de la provincia y que si precisamos esa información, la pidamos a la Justicia” indicó Rossi.

Ante esta postura adoptada por el Ejecutivo municipal, la Concejal adelantó que “vamos a trabajar en la insistencia de todos los puntos que no fueron contestados en los distintos pedidos de informe”.

