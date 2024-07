REGISTRO ÚNICO DE DEMANDA HABITACIONAL: EL MUNICIPIO ACTUALIZA INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR LA ENTREGA DE TIERRAS

En diálogo con una Fm de Rio Grande, Ferreyra confirmó que “vamos a estar reinscribiendo hasta el 22 de julio, entendemos que hay familias que aún no lo hicieron y tenemos distintos mecanismos para mantener el plazo, veremos si hace falta extender el cierre un tiempo más o no”.

El funcionario remarcó que “buscamos definir de primera mano cuál es el número real de demanda que tiene la ciudad respecto a lo habitacional, entendiendo que algunas familias optaron por el ámbito privado y otras se fueron de la provincia”.

“Otro eje tiene que ver con la segmentación porque estamos trabajando en la recuperación de predios que no avanzaron con lo que marca la normativa, y queremos establecer el orden de mérito para la entrega de la tierra, pero también saber si las familias están en condiciones de construir o no al momento de que tengan su lugar”, amplió.

Por ello “les pedimos a las familias que se reinscriban porque en caso de que no lo hagan vamos a darle de baja al legajo, pero la idea es que no pierdan la antigüedad”.

Ferreyra consideró que “hay crisis habitacional pero los números con los que contamos actualmente no son reales” teniendo en cuenta que “hay muchas familias que resolvieron su situación y otras ya no viven en la ciudad”.

Como ejemplo citó que “nos pasa con predios que estamos en proceso de recuperación, que tras 10 años ni siquiera han sido cercados”, por lo cual “necesitamos segmentar nuestra demanda, saber quiénes pagan alquiler, saber quiénes pueden pagar un crédito o no”.

Por otra parte, el titular de Hábitat mencionó que en el marco de la crisis económica y social que atraviesa el país y la provincia “estamos trabajando con entidades para ver si podemos cogestionar soluciones habitacionales” porque “el Gobierno nacional que no va a financiar nada”.

Por último, Ferreyra dijo que “la idea es que de acá hasta fin de año podamos avanzar en la resolución de la demanda, sabiendo que hay un contexto económico muy complejo”.