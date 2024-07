Duro ataque de Milei, ahora contra Marcelo Longobardi: «El perfecto dinosaurio idiota»

«EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA», lanzó el mandatario liberal en su cuenta oficial de X y, en un ataque directo al periodista, señaló: «Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista«.

En esta misma, amplió: «Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)».

«Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos…», manifestó Milei, acusando al periodista de recibir dinero a cambio de determinadas declaraciones.

«Si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino…VLLC !!!», concluyó el presidente.

No es la primera vez que el mandatario apunta contra la prensa, motivo por el que Longobardi lo cruzó a mediados de junio luego de que este acusara a un grupo de periodistas argentinos de ser cómplices del «socialismo autoritario» que considera que ejerce en España el gobierno de Pedro Sánchez.

«Sus comentarios fueron tan inapropiados y tan equivocados, en el tren de criticar a la prensa cometió un error de comunicación. Ya sea por un malentendido o un acto de mala fe. Esta compulsión por tuitear te lleva a poner algo que nada que ver«, expresó el periodista en la apertura de su programa matutino en Radio Rivadavia.

Luego, arremetió: «Es interesante mirarlo porque esto nos habla tanto de la compulsión del presidente y de su confusión mental, como de su relación con la libertad. Siendo que él se presenta al mundo como el máximo líder de la libertad en el mundo entero».

Jorge Fontevecchia: «Milei es una pesadilla»

En línea con los cuestionamientos al presidente por sus ataques a la prensa, el periodista y empresario de medios Jorge Fontevecchia analizó la situación en diálogo con El País de España y consideró que el Gobierno libertario no se traducirá en el inicio de una transformación para el país sino en el último tramo de un período de decadencia.

“Está camino a la quiebra, qué bueno”, dijo hace algunas semanas Javier Milei, con una indisimulable sonrisa en su boca. El presidente argentino se refería a la Editorial Perfil, la empresa periodística que publica el periódico Perfil y la revista Noticias, entre otras publicaciones. Jorge Fontevecchia (Buenos Aires, 1955), su director, observa que los ataques del mandatario contra la prensa tienen cierta similitud con los que sufrían los periodistas durante la dictadura y advierte que, si el régimen militar no consiguió quebrar a la editorial, “tampoco lo va a lograr ahora Milei”. Fontevecchia recibió a EL PAIS en su vasto despacho y, con ceremoniosa sobriedad, analizó los primeros meses del Gobierno de Milei —“una pesadilla”, dijo— y explicó porqué cree que no será el inicio de una nueva era para el país sino el último tramo de una etapa de decadencia. Se pronunció en defensa de los medios de comunicación públicos que la administración ultraderechista pretende clausurar o privatizar, y también reflexionó, con optimismo, sobre la actualidad del periodismo a nivel global, asediado por las redes sociales y la inteligencia artificial.

Pregunta. ¿Qué balance hace de los casi siete meses que lleva el Gobierno de Milei?

Respuesta. Una pesadilla. Uno tiene dos opciones en la vida, o cree que la vida es caos, o cree que tiene algún orden. Yo necesito creer que tiene algún orden. Quiero pensar que Milei es el fin de un ciclo. El historiador económico [Pablo] Gerchunoff habla de dos nostalgias de los argentinos. Una es la de 1945, cuando Argentina fue acreedora de las potencias europeas después de la Segunda Guerra. Y otra es la nostalgia de 1910, cuando Argentina fue la séptima economía del planeta —no per capita, sino respecto del producto bruto total—. Tengo la sensación de que los gobiernos de Cristina Fernández y de Alberto Fernández vinieron a cerrar la nostalgia del 45, se demostró que esas herramientas, esa concepción ya es obsoleta. Y creo que los gobiernos de Macri primero y ahora Milei vienen a terminar de dar vuelta la página de la nostalgia de la Argentina potencia de principios del siglo XX. Pensar esto me tranquiliza, me hace sentir que hay un por qué detrás de un presidente como Milei.

P. ¿Por qué lo define como una pesadilla?

R. Porque Milei es el paroxismo de la polarización. [Jorge Luis] Borges decía que la Argentina sufre de hipérbole. Me parece que Milei es el mejor representante de eso; es un producto claramente argentino. Parte del proceso que llevó a nuestra decadencia tiene que ver con la polarización, con la continua profundización de los extremos. Quiero creer que Milei no es el comienzo de algo, sino el fin de una época de decadencia.

P. ¿Cómo sería ese final de época?

R. Un economista ruso, Nikolái Kondrátiev, midió los ciclos largos de la economía y encontró una regularidad en ciclos de ascenso y descenso de alrededor de 50 años. Argentina tuvo su último año en vías de desarrollo en 1974. Hasta ese año el producto bruto per capita era igual al de Canadá y Australia. ¿Qué sucedió en 1975 para que comenzaran los 50 años de decadencia que se cumplen el año que viene? Yo hago una asociación con el acuerdo de Estados Unidos con China para llevarla a un sistema de mercado y alejarla del comunismo. En estos 50 años China se convirtió en la factoría del mundo, afectando a la industria en todo Occidente. En aquel momento, el único país en vías de desarrollo que tenía industrias y sindicatos era Argentina. La mayoría de la población argentina eran inmigrantes europeos e hijos de inmigrantes que habían venido en busca de progreso, y demandaban la mantención del Estado de bienestar. Pero las industrias del país ya no eran competitivas. A partir de entonces, las respuestas económicas fueron siempre dos: endeudarse o emitir. En los últimos años quedó claro que no podemos sostener al Estado de bienestar de los países europeos.

P. ¿Qué alternativa económica tiene hoy Argentina?

R. Creo que ahora viene otro ciclo económico porque hay condiciones que se han modificado. Primero, los sueldos de los trabajadores chinos ya no son los más bajos del planeta y en China hay una clase media con expectativas de consumir. Segundo, la pandemia mostró los problemas de logística globales y crece la tendencia conocida como nearshoring, producir cerca de los lugares donde se consume. Tercero, hay un proceso de asociación regional, que en nuestro caso podría ser un Mercosur ampliado. Y finalmente, el hecho de que la minería en Argentina, sobre todo de litio y cobre, y la explotación de la energía en Vaca Muerta van a sumar otro foco exportador al complejo agroindustrial. Se podrían triplicar nuestras exportaciones y solucionar el gran problema de una balanza comercial negativa y la falta de dólares. Quiero creer que Milei viene a cerrar un ciclo de decadencia y confrontación y que la Argentina va a iniciar un ciclo ascendente al comprender que la única salida es un pacto social.

P. Más allá de sus características personales, ¿qué clase de derecha cree que encarna Milei?

R. Tendríamos que separar lo que él dice de lo que él hace. Él habla de anarcocapitalismo y eso es una distopía. Milei cree que el minarquismo es una etapa para llegar a una situación de anarcocapitalismo total. Queda claro que no podría haber anarcocapitalismo en un solo país, ni en diez, para que funcionase tendría que haber en todos los países, es una teoría universalista. Resulta poco creíble que él crea que eso es posible. ¿Qué tipo de derecha estaría planteando? Una derecha retrógrada. Normalmente, la derecha es conservadora, lo que quiere es mantener el statu quo. En este caso, al contrario, quiere ir hacia atrás. Las derechas en Europa, por ejemplo, son nacionalistas, no son libremercadistas. Lo que Milei comparte con esas derechas es una estética, una manera de decir… Muchas veces la estética termina siendo mejor comunicadora que las ideas. El tono y la imagen se entienden más rápidamente.

P. Aunque Milei no se muestre conservador y nacionalista, ¿esa derecha más tradicional no integra la alianza que lo sostiene?

R. En ese sentido se lo podría pensar como un caballo de Troya. Hay gente que no coincide con él, pero piensa que él puede ser un mal necesario o un vehículo adecuado. Quien lo definió así fue el economista Carlos Melconian: dijo que Milei es como el rompehielos Almirante Irizar, el buque argentino que abre camino en la Antártida para que después puedan pasar los demás barcos.

P. ¿Cómo analiza la relación que ha entablado Milei con los medios de comunicación?

R. Durante la dictadura, a fines de los 70 y principios de los 80, a los medios se los clausuraba. En los 90, durante la presidencia de Carlos Menem, a los medios se los seducía con licencias y ventajas estatales. A comienzos de este siglo, Néstor Kirchner los quería comprar, al estilo de Putin, para tener medios adictos. Ahora, como [Donald] Trump y [Jair] Bolsonaro, Milei utiliza a los medios como sparring en su batalla cultural, en un combate que él desarrolla desde las redes sociales. Por eso, con el dueño de X, Elon Musk, hace lo mismo que hacía Menem con los dueños de los medios tradicionales: trata de seducirlo. Menem y Kirchner dirigían tanto sus ataques como sus intentos de seducción a los medios y a sus dueños, mientras que los ataques de Milei son más a los periodistas. En ese punto hay un parecido con la dictadura. Al usar a los periodistas para polemizar, Milei se garantiza estar en la agenda de medios todos los días. Al mismo tiempo, adoptó a un puñado de periodistas a los que convirtió en la voz oficial.

P. El presidente celebró en abril pasado la posibilidad de que la Editorial Perfil quebrara, ¿cuál es su respuesta a eso? Usted anunció que iniciaría acciones judiciales.

R. No solo yo, junto con [el periodista] Jorge Lanata iniciamos una demanda por injurias, por el neologismo “ensobrados” que Milei usa para atacarnos. La empresa inició otro juicio, con la figura penal económica que significa desbaratamiento de empresa. Yo en su momento respondí que, si no pudo quebrarnos la dictadura, clausurando nuestra principal publicación y poniéndome a disposición del Poder Ejecutivo; si no pudo Menem, haciéndonos 30 juicios; si no pudo el kirchnerismo en 12 años, durante los cuales fuimos la única empresa de medios que no recibió un peso de publicidad oficial; tampoco lo va a lograr ahora Milei.

P. ¿Qué postura tiene sobre la intención del Gobierno de cerrar o privatizar a los medios públicos?

R. Creo que deben existir medios públicos, son necesarios. Argentina tiene el octavo territorio del planeta, tres millones de kilómetros cuadrados, y las posibilidades de hacer periodismo no son las mismas en todos los lugares. Los medios más pequeños necesitan que exista una agencia nacional de noticias para construir una base de información. La televisión pública puede llegar a todo el país, a muchos lugares que no son rentables para el sector privado. Sí creo que los medios públicos no deben ser oficialistas, tienen que ser del Estado y no del Gobierno. Que haya habido una utilización partidaria de los medios públicos no quiere decir que se deban cerrar. Esto es algo bastante remanido por parte del presidente: la idea de que, si tenés un problema, amputás en lugar de corregir.

P. ¿Cómo ve la situación del periodismo a nivel global, su competencia con las redes sociales y la irrupción de la inteligencia artificial?

R. A lo largo de la historia, las necesidades humanas fueron cubiertas por distintas profesiones, en función de las herramientas de cada época. Yo creo que siempre, como decía [Friedrich] Nietzsche, se va a necesitar una explicación. No importa el grado de avance de la humanidad, siempre va a ser necesario un grupo de personas que explique lo que está pasando, qué significa eso y qué puede pasar después. En distintas épocas esta tarea la cumplieron los brujos, los poetas y desde hace algunos siglos lo hacemos los periodistas. Creo que vamos a seguir siendo necesarios. Un elemento alentador es que la inteligencia artificial (IA) requiere lo que llaman prompters, personas que hacen la pregunta correcta para que la IA responda. De hecho, ya hay licenciaturas en prompters, es decir, cómo construir la mejor forma de preguntar y repreguntar, de una manera concisa y que vaya al fondo de la cuestión, para que la IA dé una respuesta correcta. Supuestamente quienes mejor saben preguntar son los periodistas, así que quizá ahí tengamos la posibilidad de, en alianza con la IA, dar un salto cuántico para nuestra profesión.

Fuente: Perfil

