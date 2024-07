Del campo a la góndola, los precios de los agroalimentos se multiplicaron por 3,3 veces en junio

Para repasar: Los adelantos de este medio que se cumplieron uno tras otro en la era Milei.

Rio Grande 09/07/2024.- El deber de informar con claridad, contando con datos chequeados, fuentes fidedignas, serias, a veces nos da la posibilidad de adelantar hechos que con el tiempo, se convierten en realidades. Esto pasó a los pocos días de haber asumido Milei, esta columna que hoy publicamos nuevamente es del dia 27 de enero de 2024, hace casi 7 meses, lo confirma. Y lo que adelantamos en aquel momento, como en 2021, cuando decíamos que Milei era el caos, también, aquí las dos columnas de opinión, que, no solo marcan nuestra postura como medio, sino que demostramos, que no es lo mismo saber que conocer. Nosotros lo dijimos, hasta adelantamos quienes iban a traicionar y como provincia, los mismos que nos endeudaron en 200 millones de dólares, los mismos tibios de siempre, los sin bandera, esos a los que les da lo mismo, todo, sin ideología, sin partido, sin patria. No hay nada peor que el silencio cómplice , para que lo que está pasando en nuestro pais, se invisibilice, nada peor que los tibios que no se identifican con nada, los que no asumen su pertenencia, los desclasados. Deberían leer un poco mas, deberian seguir aprendiendo, porque con lo demostrado hasta acá, lo único que confirman es la mediocridad generalizada, sino no estarian donde estan