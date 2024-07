Construcción: En mayo cayó un 32 % y los puestos de trabajo 14,5% interanual

En mayo de 2024 el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 6,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 3,4% respecto al mes anterior.

Insumos para la construcción

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en mayo de 2024 muestran,con relación a igual mes del año anterior, bajas de 60,4% en artículos sanitarios de cerámica; 48,9% en hierro redondo y aceros para la construcción; 47,8% en asfalto; 47,2% en mosaicos graníticos y

calcáreos; 41,8% en pisos y revestimientos cerámicos; 36,7% en placas de yeso; 35,8% en ladrillos huecos; 31,9% en hormigón elaborado; 28,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 27,2% en cemento portland; 25,7% en yeso; 14,1% en

cales; y 3,7% en pinturas para construcción.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los cinco primeros meses de 2024 en su conjunto en relación a igual período del año anterior, se observan bajas de 61,1% en asfalto; 49,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 38,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 37,9% en hormigón elaborado; 36,5% en artículos sanitarios de cerámica; 35,1% en placas de yeso; 35,0% en yeso; 32,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 31,0% en ladrillos huecos; 30,5% en cemento portland; 23,4% en cales; 22,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 10,9% en pinturas para construcción.

Puestos de trabajo de asalariados registrados en el sector privado en la actividad de la construcción.

Como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. La información se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional.

En abril de 2024 este indicador registró una baja de 16,8% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-abril de 2024, este indicador presentó una disminución de 14,5% con respecto al mismo período del año anterior (ver cuadro 3).

Superficie autorizada por los permisos de edificación

La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 176 municipios, registró en abril de 2024 una baja de 12,0% con respecto al mismo mes del año anterior.

La superficie autorizada acumulada durante el primer cuatrimestre de 2024 en su conjunto, registró una baja de 17,4% con respecto al mismo período del año anterior.

Encuesta cualitativa de la construcción

Perspectivas para el período junio-agosto de 2024

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción, realizada a grandes empresas del sector, muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período junio-agosto de 2024.

En efecto, 62,5% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 25,9% estima que disminuirá y 11,6% que aumentará. Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 50,0% opina que el nivel de actividad disminuirá durante el período junio-agosto de 2024, mientras

que 42,3% cree que no cambiará y 7,7% que aumentará.

Las empresas que realizan principalmente obras privadas y que prevén que la actividad del sector disminuirá en los próximos tres meses, indican como principales causas la caída de la actividad económica (30,5%) y los altos costos de la construcción (24,1%). Las empresas que se dedican mayormente a las obras públicas y que estiman una caída de la actividad del sector en los próximos tres

meses indican como principales causas la caída de la actividad económica (28,8%) y los atrasos en la cadena de pagos (27,6%).

Con respecto al tipo de obras que se realizarán en los próximos tres meses, las empresas que se dedican principalmente a las obras privadas repartieron su respuesta de la siguiente manera: montajes industriales, 15,7%; edificios industriales, 14,3%; otras obras de arquitectura, 13,7%; edificios comerciales,

12,4%; y viviendas, 12,1%; entre otras. Por su parte, las empresas que se dedican fundamentalmente a obras públicas respondieron principalmente: obras viales y de pavimentación, 17,2%; otras obras de arquitectura, 15,2%; distribución de agua y cloacas, 12,3%; viviendas, 10,9%; y obras hidráulicas, 8,2%;

entre otras.

Con relación a la variación estimada para los próximos tres meses de la cantidad de personal ocupado, permanente y contratado, entre las empresas que se dedican principalmente a obras privadas, 75,0% prevé que no habrá cambios, 17,0% estima una disminución y 8,0%, un aumento. En el caso

de los empresarios que se dedican a obras públicas, 55,8% cree que no habrá cambios, 38,5% estima que disminuirá y el 5,7% restante opina que aumentará.

A la hora de identificar las políticas que incentivarían al sector, las empresas que realizan principalmente obras privadas señalan las políticas destinadas a la estabilidad de los precios (28,4%) y las destinadas a las cargas fiscales (24,9%), entre otras. Los empresarios de la construcción que realizan

principalmente obras públicas también se inclinan por las políticas destinadas a la estabilidad de los precios (23,9%) y las destinadas a las cargas fiscales (22,9%), entre otras.

Con respecto a la evolución de las necesidades crediticias para los próximos tres meses, 44,0% de los respondentes dedicados a obras privadas estima que no variará, 33,0% no toma créditos y 20,2% cree que aumentarán, entre otras respuestas. Entre los empresarios dedicados a obras públicas, 38,9% dijo que no variará, 30,1% cree que aumentarán y 25,2% no toma créditos, entre otras.

Las necesidades de crédito de las empresas se canalizan mayoritariamente a través del sistema bancario. Las empresas que realizan principalmente obras privadas y aquellas que se dedican mayormente a la obra pública toman crédito en 66,7% y 65,1%, respectivamente, de las bancas privada y

pública.

