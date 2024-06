Video MELELLA: «A mi no me preocupa el resultado en las urnas, me preocupa que queremos otra provincia»

Por Armando Cabral

Rio Grande 01/06/2024.- Una vez finalizado el acto por el 33° Aniversario de la provincia, el gobernador, Gustavo Melella, insistió con la reforma de la constitución provincial, dijo que , los que hablan de privilegios los mantienen, que si están preocupados por Melella, que se pongan a trabajar por la gente, además mandó a leer a los que no saben cuales son los artículos que se pretenden reformar. EL mandatario remarcó que, en la Constitución provincial, no están incluidos los limites de la provincia, tampoco Malvinas y que el resultado de las urnas no le preocupa, «me preocupa que queremos tener otra provincia», puntualizó.