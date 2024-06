Los jubilados fueguinos cobran en promedio 400 mil pesos, casi 5 veces menos que la canasta basica.

Ruiz también manifestó que es imposible vivir en este lugar del mundo, con esos ingresos y reclamó, una vez más, que se ponga en vigencia la ley 844 LEY DE ABASTECIMIENTO CONTRA EL AGIO Y LA ESPECULACIÓN – COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN: CREACIÓN.

Votada en 2012, reglamentada pero nunca aplicada, lo que provoca un gran perjuicio a todos los habitantes de la provincia, encarece el costo de vida y hace que los salarios nunca alcancen para vivir.

EL dirigente pidió, remarcó que su jubilación con una categoría promedio llega a los 400 mil pesos, habiendo sido empleado municipal y por eso confirma que una jubilación promedio es de 400 mil pesos. Esta suma implica un ingreso 5 veces inferior a la canasta básica total de Tierra del Fuego, que según el INDEC, supera los 2 millones de pesos, nota publicada ayer en este medio.

Ruiz también, confirmó que la canasta básica está en dos millones de pesos, y si se tiene en cuenta que hay gente que no tiene trabajo, o sueldos similares a esa jubilación, es obvio que en esta provincia hay más pobres de los que se informa oficialmente.

En cuanto a los reclamos de los jubilados, dijo que no son un gremio y sus reclamos no tienen resultado, los que deben reclamar son los sindicatos, agregó, que es donde tenemos un déficit, los trabajadores, tanto activos como pasivos, porque el intendente o el gobernador o la patronal, puede ser bueno o malo,nunca, si sobran unos pesitos se lo van a dar a los trabajadores, nunca lo van a hacer, así que por lo tanto, si uno no lo pelea, los muchachos no sueltan».

«Pareciera que está todo bien, agrega, y hemos llegado a tener estos sueldos, miserables, sueldo chinos, porque nosotros hemos tenido sueldos de 1800 o 2000 dólares en la década de los 80 y estoy hablando de la municipalidad y la municipalidad es uno de los organismo que menos paga en la provincia, pero cuando tuvimos esos salarios, fue porque hicimos funcionar al municipio, el municipio ha generado recursos. Se trabajó fuertemente en el reparto de los ingresos 50 y 50, para los trabajadores y para el ejecutivo».

«Hoy están muy por debajo ese reparto y por eso tenemos los sueldos tan bajos».

Finalmente y en referencia a la Ley 844, Ruiz adelantó que tienen una reunión con los legisladores para profundizar el tema y que se ponga en vigencia, sino vamos a entrar en cosas que no queremos, como presentaciones ante la justicia, federal, fiscalía, porque no se está cumpliendo el artículo 1 de la Ley 19640 que dice textualmente:

ARTICULO 1º.-Exímese del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio, a:

a) Las personas de existencia visible;

b) Las sucesiones indivisas;

c) Las personas de existencia ideal.

tampoco el articulo 1 de la Ley Provincial 844

Artículo 1º.- Créase la Comisión de Control y Fiscalización de la Ley nacional 20.680, de abastecimiento contra el agio y la especulación.

La nota completa en el audio a continuación.

Fuente; Resumen Económico Radio Provincia.