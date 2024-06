Visiblemente emocionado, cumplirse 33 años de la jura de la constitución provincial, Gustavo Blanco explicó que cuando se acerca esta fecha, «se nos pone piel de gallina, parece que fue ayer, el 17 de mayo se sanciono y promulgo la Constitución, el 28 de mayo se imprimió en el boletín oficial del ex territorio y después de eso los convencionales viajaron a Buenos Aires a preséntasela al Presidente Carlos Menem, en original, yo me quede a presentársela al Juez federal, Serantes Peña, al presidente de la Legislatura, Walter Agüero y a Adrián Aquiles Fariña, que en ese entonces era gobernador del territorio».

Blanco se reencontró con algunos de los convencionales que se encontraban presentes en el acto llevado a cabo en la casa de la alegría, y destaco el hecho de que el gobernador le haya pedido a la vicegobernadora, Monica Urquiza que fuera quien dirigiera la palabra a los presentes durante el acto, ya que fue la primera mujer en 33 años de provincia que da un discurso en esta fecha para toda la provincia.

Respecto de la reforma constitucional que s epretende llevar adelante, Blanco fue mas que claro «mi hermano pablo presentó varias veces proyectos de reforma creo que algunas cosas habría que reformar, pero me parece que no es el tiempo, la situación del pais está complicada y la provincia también y hoy las aguas están muy divididas, Somos Fueguinos, presentó un proyecto para derogar la ley, no pudo, ayer o antes de ayer, la ex gobernadora Fabiana Rios y la Diputada, Carolina Yutrovic ´presentaron un proyecto para pasarlo para 2026, aunque la ley 1529 no establece que sea ya».

