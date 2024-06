Exclusivo: Jubilaciones mínimas están por debajo de 2017, salarios 43% abajo

Al final se desarrolla la posible situación de los jubilados en los próximos meses.

La situación de los jubilados con la mínima que reciben bonos

Estos jubilados recibieron, en moneda de junio 2024, un haber mensual promedio de $370.000 en el año 2017. En el mes de febrero de 2024 tuvieron un haber mensual de $212.400, incluidos los bonos. Este fue el mes de menor poder adquisitivo de los últimos años, registrando una caída del 43% respecto al promedio de 2017.

Desde el mes de febrero las jubilaciones reales vienen registrando un aumento. El monto del mes de mayo, incluido el bono de $70.000, fue de $273.000 en moneda constante. Desde el piso de febrero, el poder adquisitivo de la jubilación subió un 29%. Respecto al promedio de 2017, la caída relativa sigue siendo muy grande, del 26%.

Dado el actual esquema de ajuste mensual, si la inflación de ahora en más se mantuviera relativamente constante, los haberes reales se estabilizarían en estos valores actuales.

Obviamente, quedarían muy por debajo de los del año 2017.

Un aspecto clave que el gobierno los bonos compensatorios. Si por ejemplo dejara fijo el valor del bono en $70.000, la licuación que generará la inflación, a pesar que sea baja, va a hacer que el ingreso real de esta importante masa de jubilados, luego de tocar un máximo en este mes de junio, empiece a

descender mes a mes.

El esquema es simple: lo que implica en plata el crecimiento real del haber es menor que la pérdida de plata generada por la licuación del bono en caso que se mantenga fija en $70.000.

Este tema del bono es muy significativo. Es clave lo que el gobierno decida hacer en julio.

Haber Jubilatorio real

A precios de junio de 2024

Fuente: Nadin Argañaraz en base a MECON.

La situación de los jubilados que no reciben bonos

En este ejercicio se supone un jubilado cuyo haber es equivalente a 3 haberes mínimos. Este jubilado recibió, en moneda de junio, un haber mensual promedio de $1.110.000 en el año 2017. En el mes de febrero de 2024 tuvo un haber mensual de $419.000. Este fue el mes de menor poder adquisitivo de los últimos años, registrando una caída del 62% respecto al promedio de 2017.

Desde el mes de febrero las jubilaciones reales vienen registrando un aumento. El monto del mes de mayo, incluido el bono de $70.000, fue de $599.000. Desde el piso de febrero, el poder adquisitivo de la jubilación subió un 43%. Respecto al promedio de 2017, la caída relativa sigue siendo muy grande, del 46%.

En el caso de los jubilados sin bonos, en la medida que la inflación se mantenga en niveles bajos y constantes, los haberes reales prácticamente se mantendrían en los valores actuales.

Podrían llegar a $633.000 en el segundo semestre de 2025. Es decir que subirían un 6% respecto al valor de mayo y quedarían un 43% abajo de los del promedio de 2017.

Cómo seguirán las jubilaciones reales

Dado el actual esquema de ajuste mensual, si la inflación de ahora en más se mantuviera constante, los haberes reales no tendrían mayores oscilaciones.

Como se describió más arriba, el gobierno debe tomar una decisión respecto al bono de $70.000. Si no lo actualiza, los ingresos totales de los jubilados que lo reciben van a empezar a caer a partir de este mes de junio. En efecto, lo que se recuperó en estos últimos meses se va a volver a perder. En diciembre de 2025 se volvería a los mismos valores de febrero de este año.

Dada esta situación, el gobierno debería instrumentar un mecanismo que al menos evite que se vuelva a registrar una pérdida de poder adquisitivo.

En el caso de los jubilados que no reciben bonos, como ya se describió más arriba, no volvería a perder poder adquisitivo.

En uno u otro caso, los ingresos reales van a quedar muy abajo de los registrados en el año 2017.

La Cámara de diputados sancionó un proyecto que implica, entre otras cosas, mejorar un 8,5% los haberes reales. El presidente de la Nación ha manifestado que va a vetar cualquier proyecto que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.

La sostenibilidad a futuro es la clave. Sería ideal que el Congreso sancione en el mismo momento el cambio de gastos o de ingresos que garanticen que el gasto que está subiendo no tiene un impacto neto negativo en el resultado fiscal.

Pronto debería haber una reforma integral del sistema previsional, dentro de una reforma fiscal integral, que permita que los jubilados al menos recuperen el poder adquisitivo del año 2017.

Bajo la condición del equilibrio fiscal, la sociedad debe definir un mecanismo que garantice que los jubilados que aportaron durante su vida activa puedan al menos recuperar el poder adquisitivo del año 2017 y que se les mantenga de manera sostenida. No hay mucho tiempo para la discusión.