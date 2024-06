En los dos fines de semana de junio viajaron 2,6 millones de turistas y gastaron US$ 418 millones

Trabajar solo es elegir no contaminarse.

Rio Grande 12/06/2024.- A veces trabajar solo, no significa no saber hacerlo en equipo, significa elegir como y con quien no compartir el trabajo, la profesión o el hobby, es simplemente la soledad como forma de trabajo. Y eso me lleva a hacer lo que pienso, y lo que digo, sin compartir responsabilidades, para bien o para mal.