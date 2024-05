Reunión especial de la Comisión de Presupuesto Concejales debatieron proyectos sobre alumbrado público, estacionamiento medido y unidad fiscal

Este martes por la tarde, el Cuerpo de Concejales llevó adelante una reunión de comisión especial solicitada por el concejal Maximiliano Ybars, donde trataron el veto al asunto que suspende por 90 días la vigencia de valores fijados en el art. 1°de la ordenanza 4556/22, tasa de alumbrado público.

La reunión fue encabezada por el titular de la comisión de presupuesto, concejal Maximiliano Ybars, y de la que también participaron los concejales Guadalupe Zamora, Lucía Rossi, Alejandra Arce, Florencia Vargas, Federico Runin, Jonatan Bogado y Walter Abregù, como así también el ingeniero Walter García de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

Tras la reunión, el concejal Ybars se refirió a los diferentes asuntos que se trataron en la comisión, en principio con respecto a congelar por 90 días la tarifa del alumbrado público, explicó que “era un tema que nos parecía muy importante llevar claridad a los vecinos, entendiendo que hubo un aumento del 1000% en 12 meses y que nos puedan explicar por qué sucedió para nosotros poder tomar alguna decisión al respecto”.

“La verdad que seguiremos trabajando en comisión el proyecto con la gente de la Cooperativa porque entendemos que es un servicio muy importante para los vecinos, pero también es muy importante que podamos llevar el precio más acorde a la realidad económica de cada uno de los vecinos de Río Grande”.

Del mismo modo, expuso que “las explicaciones dadas por el ingeniero García es un buen inicio, en principio no tenemos el documental que respalde eso, pero entendemos la presura de la gente que tiene que ver con el pago del alumbrado público, pero la verdad que vengan, que den las explicaciones que entiendan que son necesarias para la gente es un buen inicio de discusión, muy saludable y eso poder acompañarlo con el documental para nosotros poder tomar la mejor decisión que respete el buen servicio que se brinda y que tenga una correlación con el precio que le llevamos a los vecinos”.

Con relación a exceptuar del pago de estacionamiento medido a jubilados, sostuvo que “nosotros aprobamos un proyecto de ordenanza, fue vetado por el Ejecutivo Municipal, hoy estábamos trabajando sobre el rechazo al veto y se ha llegado a un consenso de generar algunas pequeñas modificaciones para que el jubilado que necesita tener ese beneficio pueda acceder y, en segundo lugar, que quede acotado a quienes realmente lo necesitan”.

Por último, otro de los proyectos analizados fue la unidad fiscal, para lo cual dijo que “nos parece fundamental para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó este año, por lo cual llevar claridad al momento de determinar los impuestos es fundamental, entendiendo que la forma es, en primer lugar, atarlo a un coeficiente que refleje la capacidad contributiva del vecino, que es el coeficiente de variación de su sueldo y e n segundo lugar, traerlo al cálculo al mes de julio para que permita ser presupuestado de forma correcta y por último que tenga realmente impacto en la capacidad contributiva y no sea desmedido.

“Es inviable congelar la tarifa del alumbrado público”

Por su parte, García señaló que “es inviable congelar la tarifa del alumbrado público porque el alumbrado público sufre el mismo problema que cualquier tarifa eléctrica, dado que tiene una componente que es el costo del consumo eléctrico que nosotros le pagamos a Cammesa, debido a que el precio de la energía que pagamos por el consumo de cualquier servicio, sea de alumbrado o el servicio domiciliario de una persona, nosotros le pagamos a Cammesa porque la Cooperativa le vende la energía que genera Cammesa y Cammesa se la vuelve a vender al precio estacional que define la Secretaría de Energía cada seis meses”.

Puntualizó que “ese precio multiplicado por los kilovatios horas que representa el que consume el alumbrado público da aproximadamente entre el 75 y el 80% del costo del alumbrado porque el convenio alumbrado que tiene la cooperativa con el municipio tiene que cubrir el costo del consumo y mantenimiento del alumbrado y el mantenimiento hoy es del 20%, el resto es todo consumo y esto se debe a que fueron transferidos rápidamente los costos reales que antes estaban muy subsidiados al valor del kilovatio hora y eso pasa lo mismo con el alumbrado”.

Por lo cual dijo que “es muy difícil achicar un valor del cual vos tenés solamente el manejo del 10-15% del costo final, de lo contrario si uno congela el alumbrado público y no logra cubrir el pago de energía a Cammesa, lo que nos genera a nosotros es una deuda con Cammesa, o sea, si nosotros tenemos que congelar o nos dan un valor inferior, el que tiene que subsidiar es la Cooperativa”.

Detalló que “la actual tarifa cierra y si el valor de la energía de Cammesa se mantuviera sin cambio, probablemente la actual tarifa cierra, el problema es que ya sabemos que hay una programación estacional que viene con casi un 70-80% de aumento, todavía no está vigente, pero si llega a ponerse vigente, vamos a tener un problema de déficit de nuevo”.

Recordó que “los valores tienen un origen, una forma de cálculo y una fundamentación, dado que no se puede decir que el valor del alumbrado público tiene que valer tanto en forma arbitraria, los valores anteriores fueron definidos así, pero el valor se define por el costo del consumo, más el costo de mano de obra para mantener el alumbrado, que son los trabajos que hay que hacer, y los materiales que compras, donde el consumo es el casi el 80%”.

Por último, dijo que “nosotros tercerizando el servicio de alumbrado público lo que hacemos es no aumentar el alumbrado público y no tener déficit, si lo hacemos con nuestra gente, todo el alumbrado público tiene un déficit”.