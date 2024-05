Nadie vota la reforma constitucional, pero nadie participará sin cobrar.

Por Armando Cabral

Rio Grande 30/05/2024.- Hasta este momento muchos legisladores de la provincia han adelantado su rechazo a la reforma de la Constitución Provincial, con dos argumentos, es muy costoso y no es el momento, pero, siempre hay un pero, todo van a participar de la elección de constituyentes y obviamente esto también tiene un costo que paga el estado.La pregunta del millon es, donde ira a parar el monto de mas de mil millones que no se destinaria a la convención y porque si la crisis es terminal, ninguno de los opositores ha planteado donar sus dietas, por ejemplo, a los comedores comunitarios, teniendo en cuenta que hay 150 de ellos que no reciben fondos para que 10.000 personas que comen una vez al dia.