MULTITUDINARIO 1° ENCUENTRO DE “MUJERES ORGANIZANDO COMUNIDAD”

El encuentro convocó a mujeres representantes de asociaciones civiles, políticas, sindicales, comedores, emprendedoras y trabajadoras de diversos sectores, con el fin de dialogar y trabajar sobre los ejes: Soberanía política: La mujer y su rol político; la Justicia social; la humanización de la política; la Independencia económica: Ley 19.640; las mujeres y el trabajo.

Estuvieron presentes en la jornada, Matías Lapadula, legislador de la provincia; Jonathan Bogado, concejal de Río Grande; Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana; Ivana Ybars, secretaria de Género y Desarrollo Comunitario y Silvina Mónaco, secretaria de Obras Públicas.

En el marco de su discurso, la concejala, Alejandra Arce celebró este encuentro de diálogo. En tanto, expresó que «cada una de sus voces es fundamental en la jornada de hoy porque cada una de ustedes, en sus lugares, en sus trabajos, sindicatos, espacios políticos, hogares construye comunidad y eso es lo que debemos poner en valor durante el encuentro».

Asimismo, sostuvo la concejala que «debemos debatir cual es el futuro que queremos construir, en un contexto nacional y provincial muy complejo que nos toca atravesar. Pensar de que manera nos afectan las medidas que hoy se están poniendo en debate y cómo nos influye en nuestra provincia, a nuestro polo productivo que tanto debemos defender; cómo queremos ver a nuestra ciudad, la que elegimos para vivir y para hacer posible nuestros sueños y el de nuestras familias».

Por su parte, el intendente Martín Perez expresó que “me conmueve poder verlas sentadas acá laburando, militando y pensando acciones que de una u otra manera vamos a tratar de implementar en nuestra gestión de todos los días para tratar de mejorar la vida de la gente, ante la situación tan alarmante que se está viviendo en nuestra provincia, en nuestra ciudad, producto de las políticas que se están aplicando desde el gobierno nacional”.

Asimismo, subrayó: “creo en un Estado presente, en un Estado que acompaña y da respuestas” y en este sentido señaló que “sin 19.640, en Tierra del Fuego no hay trabajo, no hay desarrollo ni futuro. En Tierra del Fuego no hay desarrollo, sin 19.640 en Tierra del Fuego no hay futuro. Por ello, les pido a todas que se unan en la defensa de Río Grande y que nos ayuden a seguir trabajando para mejorar a nuestra ciudad y para hacer más grande a nuestra provincia”.

Durante el encuentro, se redactó un documento común que sintetizó las conclusiones a las que se llegaron tras el debate en los ejes abordados.

De esta manera, el multitudinario primer encuentro “Mujeres Organizando Comunidad” refleja la firma postura de cientos de mujeres de Río Grande como defensoras de la política siendo esta una herramienta de transformación.