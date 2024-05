Juzgado Civil y comercial Federal N°3: Las prepagas deben abstenerse de aumentar cuotas en todos los planes.

La causa es la 9610/2024, y fue presentada contra la Obra Social, OSDE, una de las mas importantes del pais, junto con Swiss Medical, y en esta cautelar, el juez se dirige a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por lo tanto todos aquellos usuarios de cualquier obra social prepaga, deben ponerse en contacto con sus servidores de salud y ver cual es el monto que deberán reintegrar a partir de esta resolución.

9610/2024

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD c/ OSDE Y

OTROS s/AMPARO

En virtud de lo dispuesto en el inc. 1 del art. 11 de la ley

26.854 y en el inc. 1 art. 200 del CPCCN, no corresponde exigir

contracautela.

Por todo lo expuesto, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la

medida cautelar y ordenar a las demandadas que se abstengan de

efectuar aumentos de las cuotas en todos los planes prestacionales sin

excepción, y retrotraigan el monto de los valores a las cuotas vigentes

al mes de diciembre de 2023, los que deberán actualizarse de

conformidad con el Índice de Precios al Consumidor que elabora

mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (v.

considerando IX). 2) Establecer que en caso de que los afiliados

hubieran abonado las facturas con los incrementos dejados sin efecto

por esta decisión, la diferencia resultante entre dicho importe y el

calculo de actualización fijado, constituye un crédito a favor de cada

uno de ellos. 3) Fijar el plazo de cinco (5) días para que cada Agente

del Sistema de Salud demandado presente un plan de acción para

efectivizar la restitución dineraria que en el punto anterior se ordena,

bajo apercibimiento de tomar las medidas necesarias tendientes a

lograr su cumplimiento. 4) Disponer -a cargo de la actora- la

publicación de la presente resolución por edictos en el Boletín Oficial

por el plazo de dos días con las especificaciones detalladas en el

considerando XI. 5) Notificar la presente decisión al correo

electrónico que las demandadas hayan constituido ante la

Superintendencia de Servicios de Salud. 6) Establecer que no resulta

necesaria ninguna presentación judicial en esta causa, de modo tal

que los particulares deberán canalizar sus reclamos y/o denuncias de

incumplimiento del modo informado por la Secretaría de Industria y

Comercio de la Nación siendo este canal la vía más idónea a tales

efectos (considerando XI) 7) Requerir la remisión a estas actuaciones

de los expedientes administrativos referidos en el considerando XII 8)

Hacer saber a la actora que deberá cumplir con lo requerido en el

ultimo párrafo del considerando XII.

Regístrese, notifíquese con habilitación de días y horas

inhábiles por Secretaria a la actora y mediante correo electrónico a las

demandadas con el mismo carácter, quedando a cargo de la actora tal

diligencia (conf. considerando XI).

Texto completo de la cautelar a la que hizo lugar el Juzgado civil y comercial federal N°3

