El Dr. Federico Villone, interventor de la UEJN ahora es Prosecretario del juez Ernesto Loffler, para que estan los amigos.

La Acordada 51/2024 del 9 de mayo del 2024, se firma con los acuerdos de los Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume, Ernesto Adrián Loffler, Javier Darío Muchnik y

Edith Miriam Cristiano e indica:

“En virtud de las necesidades propias del servicio de este Superior Tribunal, resulta oportuno reforzar funciones en sus relatorías” y agrega en otro párrafo “Que en relación a la cobertura de los cargos de funcionarios y agentes que deben cumplir tareas en dependencia directa del Cuerpo, se considera necesario que sea este Tribunal quien designe a su personal asumiendo la especificidad y las particularidades propias de las actividades que

deben desarrollarse en su ámbito. Que, en ese sentido, el Sr. Juez de este Tribunal, Dr. Ernesto

Adrián Loffler, propone la designación del Dr. Federico José María Villone, toda vez que se considera que posee el perfil y las competencias necesarias para llevar adelante las actividades requeridas; razón por la cual resulta procedente su nombramiento”.

De esta manera, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, acordaron: “Designar al Dr. Federico José María Villone, en el cargo de Prosecretario (Nivel 12 de la escala de remuneraciones del

Poder Judicial) del Superior Tribunal de Justicia, a fin de prestar colaboración en la vocalía del Sr. Juez de este Tribunal, Dr. Ernesto Adrián Loffler”.

Villone y su relación con la UEJN

Federico Villone, en julio del 2022 estuvo al frente de la intervención que se resolvió desde la conducción nacional de la UEJN para la Seccional 1, en Tierra del Fuego. En paralelo, y en fechas cercanas, Luis Bechis, histórico dirigente del gremio de jueces y magistrados, renunció a su cargo, aduciendo que se acogía al régimen jubilatorio.

En declaraciones a distintos medios, Villone había asegurado que la intervención a la UEJN sería por 60 días, y sostuvo sobre la irregularidades que habían detectado y denunciado penalmente: “estamos hablando de pérdidas patrimoniales de, por lo menos, 11 millones de pesos. Además, otorgando préstamos de manera ilegal, no podés exigir su cobro porque si no estarías siendo cómplice de una operación financiera no autorizada. Entonces estamos hablando de daños graves al patrimonio del conjunto, porque se hacía con la plata del aporte de los afiliados”.

Lo cierto es que meses después la conducción nacional decidió expulsar a Luis Simón Bechis, Daniel Oscar Vidal y Lucas Méndez Stiglich involucrados en la posible comisión de delitos tales como “abuso de autoridad, malversación de fondos de la Unión en virtud del uso indebido de nuestro patrimonio, discrecionalidad y arbitrariedades a favor de quienes consideraban “los suyos” en detrimento de quienes identificaban como “marrones”. Sumado a esto, recibimos denuncias de acoso -en todas sus formas- y violencia laboral perpetrada por esos tres personajes con total impunidad, escudándose en los cargos que detentaban dentro de la Organización”.