Ahora, la continuidad del Área Aduanera Especial depende de los senadores.

Rio Grande 01/05/2024.- Desde el 2000, este medio ha venido explicando, analizando, visitado países con áreas aduaneras y zonas francas, Manaos, en Brasil, Vigo en España, la Plata en provincia de Buenos Aires, Calgary en Canadá, y en todas ellas la protección del estado nacional es un hecho y funcionan de manera excelente. Hoy el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego depende de la decisión de 72 senadores mucho de ellos muy permeables a la hora de dejarse presionar, casi un milagro sería, si la ley de bases no pasa de ahí, si pasa ya no veremos una provincia como la conocemos. Es hora de tomar decisiones, de unir voluntades y dejar mezquindades y el análisis de cabotaje para época de elecciones, el destino de 250 mil fueguinos depende de ellos.

No vamos a entrar en comparaciones, pero si analizar porque en los últimos dos años se da un ataque permanente al Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, creada por cuestiones de geopolítica estratégica, y por ende para defender esa posición había que poblar la zona más austral del pais.

La herramienta para hacer valer la soberanía del entonces territorio nacional de Tierra del Fuego era, atraer inversiones y poblar este lugar, que la presencia argentina se sintiera y en 1972 se implanta el subregimen de promoción industrial, casi al mismo tiempo en la otra punta del continente, estado de Pará, en Brasil comenzaba a funcionar otra área aduanera especial, la de Manaos en Brasil, sobre el Rio Amazonas.

En 1986 se conoció el primer escandalo por importaciones truchas, conocido como “el caso Delconte”, después ha habido muchas otras situaciones, como, los sobreprecios, en alimentos, automóviles, y actualmente en casi todos los productos que ingresan a la Isla, pero en 2022, comenzó la peor etapa de esta situación de ataque permanente, luego de la aparición de la tristemente célebre, “separata”, presentada por el ex ministro Sergio Massa en 2022, junto con el presupuesto de ese, donde el funcionario de Alberto Fernández, solicitó a los diputados que si cumplieran con su trabajo, debían revisar las exenciones fiscales a la industria donde aparecía un renglón completo sobre Tierra del Fuego, señalando el “GASTO”, que implicaba el subregimen, era 0,33% del PBI.

Por razones que no sabemos en aquel momento y a pesar de las publicaciones que, al menos este medio, dio a conocer, nadie en Tierra del Fuego movió un dedo, ninguna autoridad pidió una explicación, ningún ente de control tomo medidas preventivas, tampoco el estado, o los municipios, todo el mundo, incluso, negó la presentación de la separata que ustedes están viendo ahora en esta imagen y que fue, también publicada hasta el hartazgo, y con el agravante del la ofuscación de los ultraoficialista de entonces porque sosteníamos y sostenemos que fue Sergio Massa, quien presentó al separata y quien se la entregó a Juan Manuel López, Diputado de la Coalición Cívica, quien, efectivamente, una semana después presento el primer proyecto para voltear la ley de Promoción Industrial, casualmente el mismo bloque político, que lidera Elisa Carrió e incluyó el articulo 111 en la ley de bases, tratada ayer 30 de abril en diputados y aprobada por mayoria, incitando al gobierno de Javier Milei a presentar en 60 días, un proyecto para limitar o liquidar las exenciones impositivas del subregimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

La misma separata se presentó en 2023 y es en la que se basa el artículo 111 de la ley de bases.

Dos años pasaron, 48 meses de inacción, de desidia, de desinterés, de abandono y de cero gestiones en defensa del Subregimen, ni una sola reunión del arco político, ni una sola reunión oficial y de cara a la gente en Buenos Aires para asegurar la continuidad, ninguna expresión de la Legislatura Provincial, de la Fiscalía de Estado, a cuyo encargado ya deberían haberle hecho un juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no hacer nada.

El periodismo de cabotaje que se quedó con lo que pasa en la coyuntura diaria, o las declaraciones de funcionarios de segunda, o terceras líneas, más allá de que el gobierno elija con quien habla y con quien no, una costumbre que esta pegando en todos aquellos que no tienen nada que decir, porque en realidad no están haciendo nada, ni por la 19640, ni por ninguna otra área.

El anacronismo institucional, selectivo, temeroso de brindar información e ineficiente nos trajo hasta acá, al punto de depender de lo que pase en el Senado de la Nacion, cuando la ley de bases y el paquete fiscal deba ser analizado por los 72 representantes de las provincias, con lo que eso implica, sabiendo de la permeabilidad de algunos legisladores al momento de tomar decisiones tan cruciales como esta que, ponen en riesgo el futuro de 250 mil fueguinos.

Cientos de proyectos para transformar la matriz productiva que solo han sido anuncios, promesas de empresarios de dudoso origen, como los mexicanos que vinieron hace años con una carpeta con el proyecto de un segundo puente sobre el Rio Grande para unir la margen sur y que nunca más aparecieron, claro, estaban en campaña.

Parque eólico, hidrógeno verde, puerto en Las Violetas, todos fueron promesas, cruce por aguas argentinas, desde 1991 vienen con ese verso.

Ahora hay un articulo especifico, claro y que fue votado por 144 diputados y aprobado, para eliminar el subregimen. Aquí hubo alguien que creyó que podía gobernar solo y queda claro que eso no se puede. Alguien que creyó que con la extensión hasta el 2038 ya estaba y se podía seguir así, sin gestionar nada, sin aportar nada, sin generar ideas productivas, de desarrollo, de transformación de la matriz productiva.

EL destino de la provincia está en manos de los senadores y son ellos por su representatividad efectiva quienes van a decidir cual será el futuro de los fueguinos, porque el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, no beneficia solo a las empresas, sino a todos y cada uno de los habitantes de la provincia, por el no pago de 164 impuestos que si se pagan en el continente, no pago de impuesto a la ganancias, bienes personales, Impuesto al valor Agregado, IVA, etc.

Hoy los comunicados de repudio, llegan tarde, los reclamos también, esto debió haberse hablado mucho antes, los diputados casi no hablan con el gobernador, lo mismo los senadores, por cuestiones políticas, mezquindades, y chicanas de cuarta, que los de afuera aprovecharon para llevarnos al borde del abismo. Si siguen así van a dar un paso al frente, Gustavo Melella, Walter Vuoto, Daniel Harrington, Martín Pérez, los 3 senadores y los 5 diputados deben convocar a una conferencia de prensa y en unidad plantearle a la sociedad un plan de trabajo conjunto para evitar el desastre que se avecina y que saben que no es una posibilidad, es un hecho y está aprobado en la ley de bases y el paquete fiscal, la sociedad debe saber que van a hacer ahora, van a seguir pensando en el 2025 y 2027, o van a actuar, es hora de pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Armando Cabral

