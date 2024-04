Sin participación de funcionarios nacionales esta noche se vive la vigilia: RÍO GRANDE SIENTE Y RESPIRA MALVINAS

Por Armando Cabral

Rio Grande 01/04/2024.- Nuestra ciudad se prepara para los eventos centrales del 42° Aniversario de la Gloriosa Gesta. Las y los riograndenses nos encontraremos una vez más para honrar a nuestros veteranos y Héroes de Malvinas. Como hace años no ocurría, esta vigilia se llevará a cabo sin presencia de funcionarios nacionales. La vicepresidenta Victoria Villarruel, no vendrá, ni ningún otro funcionarios de MIlei, el humor social no es el mejor en estos momentos y además el gobernador adelantó que no recibirá a la Jefa del COmando sur del Ejercito de Estados Unidos que tiene previsto llegar a la provincia en los proximos dias, son dias de mucha tención social, indicaron.