Rio Grande: Una ciudad atlántica de espaldas al mar que debe cambiar.

En el evento se habla de poner en valor y propender a la costa atlántica, pero la realidad muestra que Rio Grande ha sido una ciudad que vivió desde su fundación, de espaldas al mar.

EL ultimo contacto real con el Océano Atlántico, fue cuando el ultimo lucho, partido del austero amarradero del ex frigorífico CAP, con una carga de corderos para exportar, allá por finales de los 70.

Y esta actividad, no tenía nada que ver con la actividad marítima, sino con la ganadería, que producía carne y lana, en nuestra ciudad, no se pueden adquirir productos de mar como mariscos, Salmón de mar, merluza, pulpo, camarones, o langostinos, porque nunca hubo un impulso a esta industria, a pesar de ser una isla ubicada entre los dos océanos.

A lo largo de la historia de la ciudad más importante de la provincia, la única actividad que se desarrolló, fue la de los hidrocarburos, la electrónica, el trabajo estatal y el resto privados.

Aquí jamás se aprovechó el movimiento de mareas para generar energía, por ejemplo, hablamos de energía mareomotriz, nunca se desarrolló la energía eólica, cuando hoy los países más desarrollados del mundo tienen campos de molinos en el mar, que alimentan de energía eléctrica limpia a cientos de ciudades.

Rio Grande ha vivido y no hay nada que haga suponer que esto cambie, de espaldas al mar, la cultura de la industria acuícola no existe y los intentos que hubo por poner alguna embarcación pesquera a trabajar fracasaron, y hoy solo una de ellas, se encuentra en Puerto Almanza, donde cada dos por tres les declaran una marea roja, lo que hace imposible producir.

La capacidad máxima de aquellas embarcaciones que llegaron a la ciudad durante la gestión de Gobierno de Hugo Coccaro, tenían una capacidad de 1 tonelada, es decir podría haber sido el inicio de una etapa de producción, pero, siempre hay un, pero, por razones que desconocemos, no funcionó.

Algunos intendentes de Rio Grande, visitaron ciudades europeas donde, vimos trabajar hasta 65 cooperativas de pesca a la vez, que abastecen a todo el continente de pescado fresco, como en Vigo, por ejemplo, al norte de España. Esa idea de modelo productivo, intento ser instalado aquí, tampoco funciono.

Así podríamos repasar miles de ideas fracasadas, por una cuestión cultural, aquí no se consume, y como no se consume, no se pesca, por lo tanto tampoco se produce para exportar, o se le da valor agregado, se enlata, o procesa, no se hace nada, no se incentiva y con las políticas de Milei, se está más cerca de la destrucción que, de siquiera de poder tirar una red.

Hoy la única pesca es artesanal, con cañas o medios mundos en los lugares más inhóspitos de la isla, como Hito 1, paso de Las Cholgas, en Punta María, Punta Paraná, pasando Almanza, o detrás del Cabo Domingo, donde para llegar a la desembocadura del Rio Chico hay que caminar casi dos hs.

No es esta, la situación de ciudades como Rio Gallegos, San Julián, Puerto Deseado, Caleta Olivia, que casualmente no participaron del foro, pero tienen una notable actividad pesquera y han crecido en base a su producción, como es el caso de Puerto Deseado, con una planta de procesamiento en tierra y una variedad de productos que hoy son su carta de presentación.

Caleta Olivia ofrece a los viajeros en sus restaurantes una carta de productos de mar frescos, que Rio Grande no tiene, ya que lo que se ofrece es importado de chile u otros lugares y por ende es absolutamente impagable.

Esta sería una buena oportunidad para esperanzarse en que Rio Grande se ponga de cara al mar, pero los antecedentes, no nos generan demasiadas expectativas, estas cosas no se hacen de un día para otro, y a quienes llevamos muchos años esperando esta posibilidad, creemos que es otra promesa que no veremos cumplirse.

Más que hablar y debatir, lo que hay que hacer es poner manos a la obra, generar conciencia en cuanto a los beneficios de una dieta con productos de mar, incentivar la producción, capacitar, generar espacios en las universidades con carreras acordes a una provincia con 3 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 80% es mar.

Aporta proteínas de alto valor biológico y de fácil digestión. Es fuente de minerales como el fósforo, potasio, sodio, calcio, cobalto, magnesio, hierro, yodo, flúor, zinc y vitaminas cómo la A, B1, B2, B3, B12, D y E.

6 beneficios de comer marisco

Alto contenido en Omega 3 y Vitaminas A y B. …

Estimulación cerebral y prevención de la depresión. …

Bueno para el corazón, reduce los riesgos cardíacos. …

Mejora la capacidad visual y la calidad del sueño. …

Ayudan a mejorar la piel y el cabello.

Los pescados y mariscos son una parte importante de una dieta saludable. Son una fuente de proteínas de alta calidad, magras y de bajas calorías. Contienen nutrientes esenciales y ácidos grasos omega-3, y tienen pocas grasas saturadas.

En cuanto a la energía undimotriz o mareomotriz, hace 14 años que hablamos del tema, precisamente en 2009, publicábamos los beneficios de aplicar el sistema en nuestras costas, nunca se hizo nada al respecto.

https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2023/02/archivo-hace-13-anos-hablabamos-de-energias-renovables-undimotriz-o-mareomotriz/.

Energía de las olas o Undimotriz: Es el aprovechamiento energético producido por el movimiento ondulatorio de la superficie del agua del mar. El oleaje es una consecuencia del rozamiento del aire sobre la superficie del mar, por lo que resulta muy irregular.

Otras fuentes de energía que se generan a partir del mar:

Es la energía de las masas de agua en movimiento – una forma popular de generación de energía hidroeléctrica. La generación de energía mareomotriz se compone de tres formas principales, a saber: la energía mareomotriz, la energía de barrera de mareas y la energía de las mareas dinámicas.

En conclusión, todo esto necesita de una planificación previa, de trabajo sostenido, de continuidad de los proyectos, impulso económico y aprovechamiento de la sociedad en su conjunto. Si Rio Grande comienza a aprovechar los beneficios de ponerse de cara al mar, quizá, podamos comenzar a hablar también de una posibilidad de comenzar a cambiar la matriz productiva, ya que las posibilidades son infinitas.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar