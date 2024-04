Milei, el Nerón de la Argentina

Rio Grande 08/04/2024.- Dicen que Nerón quemó Roma, porque quería hacer una nueva, otros dicen que su esquizofrenia no le permitía discernir entre lo que estaba bien y lo que no, pero lo cierto es que paso a la historia por haber destruido la cuna de la cultura del mundo. Y sus ultimas palabras fueron “que artista muere en mi”. Un antecedente histórico del multifacético presidente argentino y su grupo de adláteres, alejados de toda realidad.

No encontré un mejor antecedente de lo que esta viviendo hoy la argentina, un presidente que se mueve como un emperador, que no duda en extorsionar a quien sea, con tal de lograr su objetivo, que esta rodeado de un grupo de bufones a los que tampoco les importa en lo mas mínimo, nada de lo que pasa con el pueblo argentino.

Y son pocos los que se atreve a contradecir a un tipo que no duda en atar la bandera argentina a cualquier trapo de una potencia extranjera, ahora es a los Estados Unidos, antes fue a China, la pregunta es ¿Cuál es la diferencia?, hay uno mejor que el otro, no, las dos potencias tienen serios problemas que se solucionarían con nuestros recursos naturales, nuestra posición geopolíticamente estratégica, el agua de la Antártida, el litio de Jujuy, las tierras de la Patagonia.

Milei, como ya lo hicieron otros no duda en entregar todo a cambio de un mentiroso déficit fiscal cero, y no le importa si para lograr eso, debe caminar sobre un rio de cabezas aplastadas, él debe cumplir con quien es su jefe, el Fondo Monetario Internacional, como lo ha sido de todos los gobiernos argentinos que, desde 1951 piden plasta prestada y después no la devuelven.

Milei, no es mejor, no es diferente, es peor, porque su insensibilidad a la hora de despedir 15 mil personas en una semana, cortar medicamentos a enfermos oncológicos, a discapacitados, a docentes, mujeres, niños y niñas, cerrar comedores comunitarios, arrasar con las pymes, extorsionar gobernadores ahogándolos financieramente para que le voten la Ley de bases y así llevarse puestos a millones de argentinos que se perjudican con ese ajuste brutal.

Pero siempre se puede estar peor, y Milei lo demuestra todos los días, ahora y al mejor estilo del gordito dueño de la pelota, como el Gobernador de Tierra del Fuego, no le es funcional, vuelve a amenazar con retocar el subregimen de promoción industrial y acá hay que hacer un paréntesis ante el abrumador silencio institucional, de varios legisladores, la fiscalía de estado y la justicia provincial, ninguno de ellos se ha manifestado de manera oficial ante el ajuste.

La incertidumbre de la gente que trabaja en fábricas, en el sector privado, en las pymes, emprendimientos, todos se ven preocupados y no saben que va a pasar mañana, nadie les da una pauta mínima de lo que puede ocurrir, o hasta cuando deberán seguir esperando alguna señal sobre su futuro.

Milei no es Nerón, pero se le parece tanto que asusta, su inestabilidad, sus ataques de furia contra periodistas, contra mujeres, su burla de personas con síndrome de Down, sus disfraces de militar, sus gritos desencajados, su permanente provocación en las redes sociales, y sus adláteres como Bertie Benegas Lynch, retrocediendo al siglo XVIII y proponiendo la no obligatoriedad de la educación, genera al menos rechazo desde todos los ámbitos, porque eso y volver a la esclavitud, es lo mismo.

Entonces tenemos a un presidente que se jacta de ser superior estéticamente a los socialistas, que no se habla con sus padres, que ese odio y resentimiento se lo hace pagar a la sociedad en su conjunto, salvo los empresarios amigos y los que pusieron plata para su campaña, esta dejando morir gente con dengue, una enfermedad que el Dr Carrillo, había eliminado en 1956, deja morir paciente con Cáncer, ha fundido mas de 30 mil pymes, devaluado el salario promedio un 28%, quemado los ahorros de millones de personas, no quiere discutir la educación, se entrega a los Estados Unidos, o cualquier potencia con la que este de acuerda, nos saca de los BRICS y se pierde 4 mil millones de posibles consumidores de nuestros productos.

Quien va a para este fenómeno, quien va a poner palabra sobre su innegable sed de venganza contra todo el que no lo apoye hasta destruirlo, quien va a levantar la voz y señalarlo como lo que realmente es, el verdugo de un pais, el destructor de sociedades, el que paga para que hablen bien de él.

Nada cambiara, en tanto y en cuanto este pueblo no entienda que este es un pais independiente, que no es lo mismo precio que valor, que no se puede entregar soberanía, recursos naturales, industria ni cualquier otro bien del estado a cambio de monedas, sean estas Chinas, Norteamericanas, Irlandesas o Británicas, eso no está en discusión o al menos no debería, pero este presidente lo ha hecho, y estamos en medio de un conflicto mundial entre potencias, por los dislates de un presidente que no duda en llamar asesino comunista a otro presidente o ignorante, como lo hizo con López Obrador de México.

¿Qué más hay que esperar?, no es suficiente con lo que hemos enumerado, no es suficiente para entender que los gremios son cómplices de esto, que no han movido un dedo, mientras echan obreros a la calle con la policía federal, como hicieron en Ushuaia con los empleados del ENACOM, de ANSES, de Radio Nacional, hay que seguir viendo como aumentan las tarifas todos los días, como la gente no lega a mitad de mes, como se cae el consumo, como cierran los comercios.

¿Qué mas hay que esperar?, a perder todo, hoy el 75% de los encuestados entendió que el ajuste lo pagó la gente y no la casta, el 28 % no soporta un día más, y solo el 39% dice que aguantara lo que sea necesario.

¿Qué mas hay que esperar?, para decir basta, para cerrar este abismo que ha generado, este Nerón sudaca y sus acólitos, granientos mas conocidos como los trolls o aplaudidores pagos en las redes sociales.

Creo que ya fue suficiente, esto no es política, esto no es conducción, esto no es liderazgo, esto es un caos, como adelantamos hace dos años. Milei no va a dejar un pais incendiado, va a dejar un pais arrasado, demolido, fundido, dependiente política y socialmente, sin educación, sin cultura, sin ciencia, va a dejar un pais vacio.

Armando Cabral