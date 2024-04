El rector de la UNTDF expuso ante los Concejales la grave situación de la Universidad pública

Además, resaltó que “es la realidad que atraviesa a todas las universidades del país, porque se está trabajando con un presupuesto reconducido aprobado en 2022”. La concejal Rossi señaló que “desde el Concejo Deliberante vamos a acompañar a toda la comunidad docente, no docente y educativa en este reclamo justo y necesario para que las universidades públicas y para que nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego pueda seguir con este trabajo de excelencia que vienen llevando adelante”. Además, adelantó que “vamos a acompañar la movilización del próximo 23 de este mes”.

La presidente del Concejo Deliberante, concejal Guadalupe Zamora, acompañada de los ediles Lucía Rossi, Federico Runin, Walter Abregù y Florencia Vargas (por ZOOM) participaron en la sala de comisiones de un ZOOM junto al rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández, quien expuso la situación que están atravesando todas las universidades del país, que dio origen a la movilización programada para el 23 de abril.

Tras la reunión, la concejal Rossi agradeció al “rector Daniel Fernández que se puso en comunicación con este Concejo Deliberante para ponernos en situación con datos precisos, con datos duros de cuál es el panorama que vienen sufriendo las universidades públicas argentinas y específicamente la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que tiene una gran concurrencia académica”.

Al respecto, también “nos comentó de los números que representan hoy a la universidad, donde nos señaló que hay más de 500 docentes, 4.000 alumnos estables, 1.000 alumnos que ingresaron este año, 13 licenciaturas, realmente es una universidad que no solamente tiene un gran rendimiento académico, sino que para los fueguinos en esta situación de insularidad es muy importante contar una universidad pública”.

Por lo tanto, dijo que “esta preocupación de tener un presupuesto reconducido que no garantiza los recursos para todo el año no solamente es alarmante, sino que también es grave”.

La edil resaltó que “desde el Concejo Deliberante queremos hacernos eco, hacernos parte y poder acompañar a toda la comunidad docente, no docente y educativa en este reclamo justo y necesario para que las universidades públicas y para que nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego pueda seguir con este trabajo de excelencia que vienen llevando adelante y, por supuesto, acompañar en esta movilización que va a ser el próximo 23 de este mes donde van a salir a manifestarse, de manera pacífica, por supuesto, pero en reclamo a las cuestiones presupuestarias que hacen que realmente la Universidad Pública de Argentina esté en peligro”.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Daniel Fernández expuso que “esta es una situación que estamos atravesando todas las universidades y hoy estamos ejecutando un presupuesto reconducido que se votó en noviembre de 2022, con lo cual, para los gastos de funcionamiento, por ejemplo, estamos recibiendo el mismo dinero que recibimos en enero de 2023”.

Remarcó que “todo el sistema de Educación, Ciencia y Tecnología está siendo reducido a la mínima expresión, no hay un refuerzo del gobierno nacional, la situación es muy grave y no hay visos de mejora”.

“Hoy en día todas las áreas relacionadas con la educación, la ciencia y tecnología están sin presupuesto o directamente congeladas”, afirmó.

Por último, dijo que “por el aumento de tarifas, ya no alcanza para pagar alquileres y viáticos, la situación cambia día a día con las facturas que nos llegan y los gastos que vamos teniendo, hay muchos problemas con los alquileres que tenemos y de hecho estamos pensando dejar algunos porque no tenemos para pagarlos”.