Villarruel rompió el silencio sobre la interna con Milei: «No me voy a convertir en Cristina Kirchner»

La vicepresidenta Victoria Villarruel rompió el silencio tras el rechazo del Senado al megadecreto 70/2023 de Javier Milei y en medio de los rumores de fuerte tensión en la relación entre el presidente y su vice. «No me voy a convertir en Cristina Kirchner«, afirmó.

«Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina!», tuiteó Villarruel que compartió un video en el que aseguró: «Mi compromiso con Milei es inclaudicable«.

PUBLICIDAD

“Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable», arranca el video que la vice filmó en su despacho en el Senado y sigue: «Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos».

«El Senado es la Casa de las Provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, señaló Villarruel.

En esa línea, concluyó: «No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina».

Milei-Villarruel: crónica de cómo se gestó el quiebre de la relación entre el presidente y la vice

El rechazo al DNU y la interna Milei-Villarruel

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue rechazado este jueves por el Senado de la Nación por 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones.

Este resultado vuelve a tensar la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso de la Nación, luego de la reunión que se realizó hace poco menos de una semana entre los mandatarios provinciales y referentes del Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada.

De esta manera, el decretazo que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado, llegará a la Cámara de Diputados en los próximos días para su tratamiento.

Si bien el resultado fue negativo en la Cámara alta, el DNU continuará en vigencia -a pesar de las trabas jurídicas que ya cuenta en diversas temáticas- hasta que no sea rechazado también por la Cámara baja. De concretarse, recién ahí quedaría sin efecto.

Su tratamiento fue motorizado por voluntad de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, que lo incluyó en el temario oficial el martes pasado a sabiendas de que el rechazo era su destino final en el hemiciclo senatorial.

Villarruel venía de resistir varios pedidos para tratar el mega-decreto en el recinto, dos por parte del kirchnerismo y uno firmado por bloques federales, entre ellos, un radical.

El miércoles, en la reunión de labor parlamentaria, la Vicepresidenta intentó persuadir a los líderes de los bloques opositores para prorrogar la discusión del DNU, consignó la agencia NA.

La decisión de Villarruel de incluirlo en el temario generó un fuerte repudio en redes sociales por parte de la militancia mileísta y hasta el propio mandatario deslizó algunas directrices -negativas- al respecto.

Contundente rechazo opositor en el Senado al DNU de Milei y el debate pasa a Diputados

De hecho, el nuevo aliado de Milei en el Congreso, José Luis Espert, puso en duda el objetivo de Villarruel con respecto a habilitar el debate: «No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa».

Otro de los que sumó fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que realizó declaraciones en esa línea: «Podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto».

A pocos minutos de haber iniciado el encuentro en el despacho de Villarruel del miércoles, las cuentas oficiales de la oficina presidencial publicaron un duro comunicado contra los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados y el Senado, por intentar «imponer» una agenda por afuera del «Pacto de Mayo» y los nuevos lineamientos de la ley de Bases.

La acción fue leída como método de exposición de Milei a la Vice.

ED