LOS TRABAJADORES JUBILADOS TENEMOS PROPUESTAS PARA SALIR DE LA CRISIS SIN PLATA

Tierra del Fuego, por su situación insular y geopolíticamente estratégica, es la única provincia entre todas las provincias del país, capaz de hacer frente a las vicisitudes económicas nacional, por ser beneficiada por las exenciones económica y fiscal de todo impuesto correspondiente del territorio continental, por estar amparado en la Ley especial 19640, que permite reducir el costo de la vida, mediante la administración de los costos de bienes y servicios.

Todos saben que en Tierra del Fuego, el costo de la vida de una familia tipo actualmente, alcanza al millón de pesos ($1.000.000). Mientras los políticos con la panza llena, nos dicen: «no hay plata», no saben que la economía no se hace con plata. No podemos seguir en complaciente silencio frente al hambre y la desocupación de nuestra familia.

No puede ser que no nos animemos a reclamar y tratar la injusticia social. No puede ser que no le exijamos a los gobiernos que se pongan a trabajar, que para eso fueron elegidos.

LOS HABITANTES FUEGUINOS, tenemos derechos a las exenciones económicas y fiscal de la LEY 19640 Y poner en vigencia el “canta claro”, la LEY 844/11 de abastecimiento contra el agio y la especulación. Porque la Ley 844, es para administrar el mercado interno, para evitar la usura, para que se dejen de aplicar los sobre precios y se comience aplicar los costos del capital.

No puede ser que permitamos que se siga hipotecando a las generaciones con pobreza y dejemos sin porvenir el futuro de nuestros niños. No puede ser que no se tengan ganas de resolver los problemas sociales de la gente, eso esta mal. Por aquí pasaron muchos fueguinos, hombres y mujeres capaces, que dejaron establecidas las condiciones para que podamos crecer y desarrollarnos, en paz y con justicia social.

MIENTRAS EL PLAN DE AJUSTE AVANZA la súper inflación y súper recesión es para acostumbrarnos a sobrevivir con ingresos equivalente a un plan, mientras la depresión económica nos somete sabiendo que el pueblo no está defendido. Esta realidad comienza decididamente a hambrear a los trabajadores, a los jubilados, a los humildes. En síntesis; Trabajadores jubilados, y pueblo en general; no nos acostumbremos a vivir mal, tenemos derechos, organicemos el desorden generada por la falta de política anti inflacionaria y anti recesivas. No es cierto que no haya otra forma de gobernar, sin lastimar al pueblo.

1er.) CON VOLUNTAD POLÍTICA, EL GOBIERNO PROVINCIAL PUEDE FRENAR LA CRISIS FUEGUINA.

La alianza «FORJA y el Movimiento Popular Fueguino (MPF) que gobierna Tierra del Fuego, pueden frenar la inflación y la recesión beneficiando al pueblo si quiere, porque es una decisión política. Sino, la gente seguirá pagando el desorden del gobierno fueguino, con mayor pobreza y mañana siempre será peor que hoy.

En Tierra del Fuego, no puede faltar la comida en ningún hogar, es un acto de crueldad propia de gobiernos deshumanizados que no administra ni distribuye los ingresos socialmente, creen que todo problema se soluciona con plata. Lo que tiene que hacer el gobierno provincial, es administrar los recursos económicos que dispone el Estado provincial, para generar las condiciones de abastecimiento y revertir el aumento indiscriminado de los precios de todos los insumos que ingresa a nuestra provincia.

¿¿ LOS REPRESENTANTES DE LOS FUEGUINOS conocen los derechos de bienestar social que surgen de las exenciones económica y fiscal de la Ley 19640, que tienen todos los habitantes, por vivir en la provincia de Tierra del Fuego…??

¿¿SABEN LOS REPRESENTANTES DE LOS FUEGUINOS que en nuestra Provincia, no tenemos un problema de demanda, sino un problema de oferta y que por eso no hay que subsidiar la demanda, porque crea déficit fiscal y dependencia..??

En una economía como la nuestra hay que subsidiar la oferta, para que se amplíe la oferta, por ejemplo: En tierra del fuego, la oferta está subsidiada por las exenciones económica y fiscal de la Ley Nacional 19640, para bajar el costo de la vida, para que el bienestar y confort de todos los fueguinos, sea una realidad efectiva. Porque si no se hace cumplir la Ley, la inflación se triplica en nuestra provincia y la demanda aparece políticamente.

La LEY 844/11 de abastecimiento contra el agio y la especulación, “conquista de los trabajadores, para los trabajadores”, no es para controlar precios, es para administrar el comercio interno de nuestra provincia. Es para hacer funcionar el mercado central de Tierra del Fuego🔥 que surgen de las exenciones económica y fiscal de los Art. I y II de la Ley 19640, para el bienestar y confort llegue de todos los hogares de los fueguinos.

2do.) LOS ACUERDO SALARIALES DE LOS GREMIOS, SON INSUFICIENTES PARA ENFRENTAR EL COSTO DE LA VIDA DE LOS TRABAJADORES Y LOS JUBILADOS.

Desde hace diez años que los trabajadores venimos perdiendo el poder adquisitivo salarial que tuvimos, frente a las políticas de ajustes y de congelamiento salarial que se expresa en los acuerdo paritarios, (precio-salarios) siempre inferiores a la inflación. Por eso, los trabajadores promedio apenas llegamos a los trescientos mil pesos (300 dólares) porque las paritarias que se vienen dando son a la baja, por insolvencia política y financiera de los gobiernos, que marcan la realidad social de la provincia.

Este modelo de especulación y renta tiene cómplices, devalúa, saca retenciones, aumenta tarifas y/o servicios, aumenta la comida y aumenta la tasa de interés, este sistema nos empobreció, típico de una economía financiera. Hoy no tenemos mercado interno, la política sustituyó los sueldos, Jubilaciones y salarios, por ingresos.

3ro.) SIN MERCADO INTERNO LOS FUEGUINOS NO TENEMOS PODER ADQUISITIVO.

Si queremos revertir esta situación, el movimiento obrero organizado tiene que discutir en paritaria (costo-salario) con la Ley 844 en la mano, porque los habitantes de Tierra del Fuego, tenemos derechos a las exenciones económicas fiscales de la Ley 19640. Por eso, el movimiento de jubilados fueguinos, estamos reclamando la aplicación de la Ley 844, y su decreto reglamentario provincial 1395/11:

a.)Reclamamos al gobierno de la provincia, convocar formalmente; la comision de abastecimiento contra el agio y la especulación de la Ley 844/11, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

b.) solicitamos al movimiento obrero organizado y las organizaciones libres del pueblo, se pongan al frente de este reclamo en defensa de los derechos que surgen de las exenciones económica y fiscal de la Ley Nacional 19640, para bajar el costo de la vida de todos fueguinos.

c.) Llamamos a la reflexión a los partidos políticos, a interiorizarse en las políticas pública de bien común existentes, porque los trabajadores, los jubilados, los pensionados y los humildes, consideramos este instrumento público, la Ley 844/11, una herramienta fundamental para recuperar el mercado interno, estabilizar el costo de vida y la economía social, establecerá las condiciones económicas y garantizará el abastecimiento, el bienestar y confort de todos los fueguinos.

d.) Para enfrentar el problema del DESABASTECIMIENTO y solucionarlo; en primer lugar, hay que empezar haciendo costos y tenemos que hacerlo, administrando y ordenando la economía de arriba para abajo para una distribución justa de los bienes y servicios.

Finalmente, esta herramienta recompondrá naturalmente el poder adquisitivo del salario. Y el encauzamiento de las expectativas de los agentes económicos, sin tener que soportar drásticamente política inflacionarias y recesivas. Está demostrado, que estas políticas que acontecen, incrementan la explotación del hombre por el hombre, y hombre por el Estado, que lleva al trabajador y su familia a vivir con sueldos

miserables.

4to.) TODOS LOS FUEGUINOS NOS MERECEMOS UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Ahora que sabemos que tenemos derecho a vivir bien a través de los beneficios de exención económica y fiscal que surgen de la Ley 19640 y que fue creado para el arraigo y la soberanía del territorio nacional. Y ahora también sabemos que tenemos la herramienta legislativa para ordenarla, la Ley 844 de abastecimiento y administración del comercio fiscal, solo tenemos que reclamar su funcionamiento, porque ningún fueguino merece vivir mal en el confín de la patria, en este lugar lejano de todo y todos. En síntesis; pasaron más de diez años de la reglamentación de la Ley 844, y ningún gobierno tuvo en cuenta las prerrogativas del pueblo fueguino, por eso, los derechos nadie los nos tiene que dar, los derechos los tenemos que defender.

Fueguinos. Si queremos justicia social para nuestros hijos, exijamos los derechos que tenemos tipificados en las exenciones económica y fiscal de los Art. I y II de la Ley 19640, para que el bienestar y confort que usufructúa la política, llegue a todos los habitantes fueguinos. Sino, seguiremos dejando al gobierno provincial y los gobiernos municipales, que seguirán siendo, GUAPOS CON LOS DÉBILES Y DÉBILES CON LOS PODEROSOS.

“No se puede defender la Ley 19640, si no se conoce, sus prerrogativas Nacional”.

Marzo 2024

MOVIMIENTO TRABAJADORES JUBILADOS FUEGUINOS🔥

