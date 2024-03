Incentivo docente: “En los próximos días estamos liquidando el último trimestre del 2023, que lo vamos a afrontar con fondos propios

El funcionario renovó su preocupación luego de reunirse con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, donde confirmó la decisión del Presidente Javier Milei de sostener los recortes a las transferencias a las provincias, la no continuidad del Fondo de Incentivo Docente, entre otros; como así también la paralización de la obra pública.

Devita recordó que la determinación del Gobierno nacional “implica varios fondos en juego”.

En esta línea, sobre la decisión de no continuidad de FONID, precisó que “son alrededor de 350 millones de pesos mensuales”, y que “estamos liquidando el último trimestre del 2023, que lo vamos a pagar con fondos propio”.

El Ministro de Economía recordó que “tuvimos dos reuniones, una que fue solo por la provincia y, luego, otra que fue convocada con todos los Ministros de economía de todas las provincias”.

“En ambas reuniones –continuó- quedó claro que hay una decisión fuerte del recorte de transferencias no automáticas y la paralización de obra pública”, lo que “para nosotros, implica varios fondos en juego”.

Ejemplificó que “el Fondo de Incentivo Docente y Conectividad está en 28,700 pesos por cargo, son alrededor de 350 millones de pesos mensuales”, a la vez que señaló que en los próximos días “estamos liquidando el último trimestre del 2023 que lo vamos a afrontar con fondos propios”.

“Había un montón de fondos comprometidos que no se van a continuar, ni los programas alimentarios en comedores escolares, ni la copa de leche, ni la formación técnica que llegaba para docentes”, sumó y aseveró que “el único que se va a continuar es el de la jornada extendida”.

En materia de obras e infraestructuras, recordó que “teníamos obras con convenios firmados en ejecución, que hoy están paradas por falta de remisión de fondos por 10.600 millones de pesos”, y dijo que “ellos iban a decidir cuáles serán las obras más críticas en todo el país, y esas eran las que se iban a continuar, el resto no”.

“También tenemos desembolsos pendientes, que son obras por 65 millones de pesos en las que fuimos avanzando con fondos propios. Hay obras de intralote de gas, que son de 131 millones de pesos, que también tenían fondos nacionales y las continuamos con nuestros fondos también, los expedientes se están tramitando en Nación para ver si podemos hacernos de la compensación de esos fondos”.

Por otro lado, De Vita dijo que “hay obras que no tenían objeción técnica y financiera, que estaban acordadas con la Ministra Castillo por más de 107 mil millones de pesos, y como esas obras no arrancaron, está la decisión de no continuarlas, de no iniciarlas directamente”.