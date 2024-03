Daniel Rivarola: «Repudiamos la actitud de CAME, CAC y SRA que van contra los derechos de los trabajadores»

Rivarola adelantó que la presentación tiene que ver con el texto de este título que pretende quitar varios derechos de los trabajadores de todo el pais.

Esto abarca todo el apartado de la reforma, pero particularmente por las multas que establece la Ley 24.013, sub empleo, empleo en negro, la falta de liquidación en tiempo y forma y el pago de indemnizaciones en cuotas entre otros atropellos que propone el gobierno nacional.

«Lo primordial para las cámaras es esto, porque en épocas de crisis, agregó, donde el trabajador denuncia y aparecen estas indemnizaciones que hoy pretenden sacar, apuntan, primordialmente, a sacarle las multas y despues van por el resto, pero si logramos que se acate el amparo de todo el apartado, evitas la contratación de 8 meses y las indemnizaciones en cuotas».

Rivarola, sostiene que hay dos opciones ante este avance, la primera que a camara del trabajo le de lugar a esto «que yo creo que no en virtud de que tantos apartados de ley en un DNU, no se ajustarían a derecho, estamos hablando de 3 o 4 leyes y 5 o 6 artículos. La discusión no es si se puede hacer o no, sino la forma en que se pretende hacer . Tenemos confianza en que el juzgado del trabajo no modifique la situación y el tratamiento del DNU con muchas posibilidades de que sea rechazado en ambas cámaras.

Consultado sobre la situación del comercio en Rio Grande, el dirigente expresó que ha habido 42 despidos, 9 en La Anonimia y 10 trabajadores de limpieza en fábricas, sobre 1600 empleados de comercio, esto hace un total de 61 despidos en la ciudad.

En cuanto a si había mantenido diálogo con los legisladores nacionales , Rivarola señaló, que «tenemos claro la posición de cada uno, con respecto al DNU, en ese aspecto no hay mucho más para hablar así que esperamos a ver quién cumple y quien no cumple, eso se va a hacer público y como dijimos en varias oportunidades, ellos deben estar pensando que en algún momento tiene que volver a sus lugares de origen en todo el país y el sector del trabajo se los puede hacer recordar».

«Lo que preocupa es la forma, no mas manifestación en la calle, no mas asamblea, con el argumento que molestan al resto pero las asambleas son dentro de los lugares de trabajo, ellos meten todo eso, bajo la figura del corte de calles, pero hablamos de la manifestación interna y los lugares de trabajo», finalizó.

