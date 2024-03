¿CONOCES LOS DERECHOS DE EXENCIONES ECONÓMICAS QUE TENEMOS TODOS LOS FUEGUINOS, POR ARRAIGO Y SOBERANÍA?

PERO..Históricamente los gobiernos fueguinos conservadores, por acción u omisión permiten que el mercado ordene la economía de los fueguinos, habiendo una Ley especial, que subsidia el costo de los bienes y servicios que hace a la economía y al costo de la vida de todos los habitantes mediante las prerrogativas de las exenciones económicas y fiscales, que resultan de los artículos I y II de la Ley 19640.

Entonces, si vivimos en una provincia 100% subsidiada por la Ley nacional 19640, ¿Por qué el pueblo fueguino, paga dos y tres veces más caros que el territorio continental, todos los insumos que ingresan a Tierra del Fuego?

La respuesta es muy simple, el pueblo fueguino no usufructúa las prerrogativas de las exenciones económicas y fiscal de la Ley 19640, porque el gobierno provincial administra mal los derechos de los fueguinos, tierra del fuego no tiene un problema de demanda, tiene un problema de oferta. Pero los gobiernos con cabezas globalistas posmoderno, aplican políticas de demanda y logran que el 90% de los habitantes seamos pobres, porque con las políticas de demanda, nos quedamos sin mercado interno y se termina subsidiando la demanda con planes de empleos, bolsones de comida, merenderos y comedores, estas políticas anglófilas, crea déficit fiscal y dependencia.

POR EJEMPLO: el pan, la papa, la carne, la comida en general, los remedios, el vestido, el cemento, la vivienda, los vehículos, los alquileres, el esparcimiento, el pasaje de avión y todo los insumos que ingresa a la provincia de Tierra del Fuego, es decir, los bienes y servicios; SUS VALORES DEBERÍAN ESTAR MUY POR DEBAJO DEL 50% DE SU PRECIO ACTUAL.

LOS FUEGUINOS NO TENEMOS PROBLEMA DE DEMANDA, TENEMOS PROBLEMA DE OFERTA.

En una economía como la fueguina, hay que subsidiar la oferta para que se amplíe la oferta, no la demanda, porque esta, crea pobreza, por ejemplo: en tierra del fuego, la oferta está subsidiada por las exenciones económica y fiscal artículos I y II de la Ley Nacional 19640, para bajar el costo de la vida y el bienestar y confort llegue de todos los habitantes para su arraigo y soberanía en la Provincia de tierra del Fuego.

ESTÁ DEMOSTRADO;

Las políticas de demanda, crea déficit fiscal y dependencia, incrementan la explotación del hombre por el hombre y el hombre por el Estado, y lleva al trabajador y su familia a vivir con sueldos miserables y tener representantes contemplativos.

El presidente Milei, ratificó que «el Régimen de Promoción Industrial no representa un “problema” para el Gobierno, debido a que “no genera gastos explícitamente” por parte de Nación. Agregó “Para mi el problema no son los impuestos que no paga Tierra del Fuego, son todos los impuestos que paga el continente.” Remarcó el presidente Javier Milei.

Es muy importante subrayar esta política impositiva que pregona el gobierno nacional.

Nosotros interpretamos que el gobierno nacional, desconoce la realidad política y económica de los habitantes de tierra del fuego, sino, lo estaría denunciando. Desconoce por ejemplo: que pagamos el doble y el triple de los impuestos nacionales por todo lo que ingresa a la provincia como consumo interno. Desconoce por ejemplo; que los habitantes de tierra del fuego, no usufructuamos los beneficios y las prerrogativas de las exenciones económica y fiscal de la Ley 19640.

El gobierno provincial, está desordenado política y económicamente.

En Tierra del Fuego se puede ordenar la macro economía con la Ley 844/11 de abastecimiento, contra el agio y la especulación. La Ley 844, no es para controlar precios, como muchos creen, es para administrar el mercado interno. Es para controlar los abusos de los empresarios importador- explotador inescrupulosos, que especulan con la falta de administración del comercio interno que crea inflación y recesión que produce la falta de administración, triplicando el costo de la vida de los fueguinos, mientras los trabajadores tenemos que correr la liebre todo el año por una mejora salarial.

Los jubilados concluimos, que el gobierno fueguino puede frenar la crisis social, beneficiando al pueblo o perjudicándolos, porque es una decisión política.

Es decir, la aplicación de la Ley 844, permite reducir el costo de la vida, mediante la administración de costos de los bienes y servicios que generan las prerrogativas de las exenciones económica y fiscal de la Ley Nacional 19640. Esta Ley, recompone naturalmente el poder adquisitivo del salario y potencia el encauzamiento de las expectativas de los agentes económicos, sin tener que soportar drásticas políticas inflacionarias y recesivas.

¿Entonces por qué no lo tratamos? ¿Por qué no luchamos contra esta nueva forma de esclavitud?

Desde hace tiempo, que se viene naturalizando y legitimando la pobreza, en un sistema perverso que nos atraviesa social, económica y políticamente. ¿Por qué nadie habla de un plan económico que genere esperanza, producción y trabajo genuino, para lograr la movilidad social ascendente que nos merecemos todos los fueguinos?

POR ELLO; desde el movimiento de jubilados fueguinos, estamos invitando a los partidos políticos, al movimiento obrero organizado, a las instituciones de la provincia y las organizaciones libres del pueblo a interiorizarse y denunciar los derechos de bien común existentes, como la Ley 19640 y la Ley 844/11, herramientas fundamentales para recuperar y potenciar el mercado interno, estabilizar el costo de la vida y la economía real de los fueguinos, en vez de seguir aplicando políticas financiera que endeuda y empobrece el presente y el futuro de las nuevas generaciones de fueguinos, que esperan.

👉🏽En síntesis, La «democracia» no legitima a los gobiernos con su voto. La mayoría del pueblo les da institucionalidad al gobierno que eligió, pero no le da legitimidad, para lastimar al pueblo. Porque no está bien. POR ESO, aunque sea poco el tiempo que se haya elegido intendente, gobernador y presidente, tenemos derecho a denunciar la injusticia social. PORQUE la verdadera «democracia» es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: EL DEL PUEBLO.

Marzo 2024

MOVIMIENTO JUBILADOS FUEGUINO

