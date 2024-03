100 días de gobierno de Milei, reporte de daños.

Rio Grande 18/03/2024.- Han pasado 100 días desde que asumió Milei en la presidencia del pais y a esta altura no hay un solo indicador económico que de positivo. Devaluó 118% y destrozo el salario, implosiono el estado desde adentro, no redujo el gasto, aumento impuestos, perjudico a las economías regionales, se peleo con todos los gobernadores, intento aumentarse el sueldo y le salió mal, aumentó transportes, prepagas, gas, luz, alimentos y medicamentos, ¿Qué podía salir mal?, todo.

Con la Nación + como punta de lanza de su relato, negacionista, furibundamente derechista, anti derechos, militarizante y más de 50 mil trolls pagados por el estado para provocar en todas las redes sociales, los 100 días de gobierno de Milei, son un cumulo de daños que vamos a repasar punto por punto.

Caída del consumo 32%.

Caída de la venta de combustibles, solo en febrero 7,9%

Caída de la actividad industrial, pymes 9,9 % solo en febrero.

Caída del salario formal, 34% en enero y febrero.

Desocupación, solo por la paralización de la obra pública, se perdieron 80 mil empleos.

Caída de los salarios docentes en el interior, solo por quita del Fondo de incentivo Docente 12%.

Recorte a los ingresos de los jubilados 32 %

Inflación de enero y febrero 71,3%

Aumento de los salarios, el ultimo fue en diciembre, lo dio Sergio Massa y fue del 28%.

Aumento de las prepagas 90%

Aumentos previsto y luego desactivado de luz y gas, 500 y 735 % respectivamente.

Pobreza 7 de cada 10 niños menores de 14 años son pobres en Argentina según UNICEF.

Recortes de transferencias automáticas a las provincias 88 %.

Quita de subsidios al transporte ya generó aumentos del 1000 % como en Ushuaia. En otros lugares del pais, ya desapareció ese servicio esencial.

Transporte terrestre de carga, cierran empresas, aumento un 20% el costo, no se consiguen ni neumáticos a precios oficiales, estos salen mas baratos en Chile que en nuestro pais.

Sueldos promedio, en Tierra del Fuego son de, entre 235 mil pesos y 300 mil.

EL secretario general de ATE adelantó que hay empleados del estado que se quieren ir a sus provincias porque no pueden pagar el alquiler y comer.

Hay éxodo de médicos.

Los técnicos y profesionales de la industria ya han optado por irse, por ejemplo, a Vaca Muerta, en busca de mejores oportunidades.

Un alquiler en Ushuaia es de 400 dólares.

Boleto de colectivo en Ushuaia, pasó de 80 pesos a 800 por quita de subsidio.

Boleto de colectivo en Rio Grande podría pasar de 170 a 1500 pesos sin subsidios.

Solamente en Rio Grande hay entre 98 y 120 comedores, que atienden a mas de 10 mil personas, Milei cortó los fondos para esas personas que comen una vez al día.

Los pacientes con enfermedades oncológicas ya no reciben los medicamentos.

Los discapacitados tampoco reciben esa ayuda.

Milei a dicho que, “las escuelas publicas son centros de adoctrinamiento”.

“Que la agencia Télam, era “la agencia de propaganda del kirchnerismo” y la cerró dejando 700 personas en la calle.

Milei dijo en Expoagro que “a los gobernadores que no apoyen el Pacto de mayo, los voy a mear”.

Milei dijo que “En el CONICET se analizaba el ano de Batman”, el ente fue calificado como uno de los mas importantes del mundo, incluso por sobre la NASA, pero el presidente le quito todo aporte del estado, e incluso retiró las becas a científicos.

También en Tierra del Fuego, el recorte de Milei, puso en jaque a las dos universidades existentes, la Universidad nacional de Tierra del Fuego y la Universidad Tecnológica Nacional, UTN.

También el presidente intenta retirar el subsidio por zona fría a toda la Patagonia y otras ciudades del interior que tienen ese beneficio, desconoce hasta la situación climática de las provincias del sur del pais.

Obras paradas por el gobierno nacional, en Tierra del Fuego 30, desempleo, en este rubro 1500 personas de manera directa.

Por falta de dólares para comprar insumos en la industria electrónica, despidos, suspensiones, y cierre temporal de Electro fueguina.

Textiles, derrumbe de las compras, salarios depreciados, no hay insumos, las empresas del continente enfrentadas con las de la Islas por beneficios.

Reducción de tasas de plazo fijos, el Banco Central las bajó de 110 % a 70, destroza los ahorros de los que aun tenían algún peso guardado, esto a los empresarios y corporaciones no los afecta.

NO retiró las retenciones a la producción agrícola.

No apareció en ninguno de los desastres naturales que han azotado distintos puntos del pais.

NO hay agenda oficial,

No asiste a actos públicos.

No ha visitado ninguna provincia desde que asumió.

No dijo una palabra por las inundaciones en Corrientes.

No visito los incendios en Chubut, tampoco los mencionó.

Posa para tomarse selfis sin que se le vea la papada, una cuestión ridícula que debe resolver.

No habla directamente con nadie que no sea de su gabinete.

No tiene dialogo con ningún gobernador.

Le da me gusta a los trolls que, el, paga para descalificar a su vice presidenta.

Cuestiona a la prensa, a funcionarios, mujeres, hasta llegó a decir que su madre merecía menos jubilación que el padre porque no había trabajado.

Descalifica, agrede o provoca a todo aquel que no comparta sus delirios,

Es mesiánico y recurre a “las fuerzas del cielo”, cuando se queda sin argumentos.

Escribe posteos en hebreo

Acusa al congreso de ser una cueva de ratas, un montón de idiotas útiles y tiene cancerberos como el diputado Espert que se encarga de profundizara mas la grieta, provocando diariamente a toda la oposición.

Sin los olvidar los cuatro años anteriores del gobierno de Alberto Fernández, sin que se no haya pasado ningún detalle de lo que fue, junto con Cristina Kirchner, nunca habíamos visto nada igual.

Milei es como el chancho salvaje, lo que no come lo destroza, y eso esta haciendo con este pais, no está dejando nada en pie y aunque algunos aun pretendan hacernos creer que la están pasando bárbaro, 9 de cada 10 argentinos ya entendió que el desastre no lo paga la casata lo estamos pagando todos, mientras el presidente trata de entender que es gobernar un pais.

Los números son irrefutables, el derrumbe de la recaudación, la caída del comercio, la implosión de la industria, todo demuestra que el león es un bluf, estos 100 días ya han sido suficientes para que los incrédulos asuman que han sido engañados una vez mas por un nerd, salido de los programas de chiste, como un mal panelista. La argentina se merece un cambio para mejorar, pero no es este el camino.

En este texto no citamos el superávit fiscal porque, es una noticia falsa, el gobierno no ha cumplido con ninguna obligación con los organismos internacionales de crédito.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar