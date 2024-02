Incertidumbre entra trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Río Grande: “Apelamos a la sociedad para que no desaparezca”

Rio Grande 08/02/2024.- (Por Lorena Uribe) La incertidumbre invade a la docena de trabajadoras y trabajadores que son parte de Radio Nacional Río Grande, a partir de la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de la posible privatización de los medios públicos. La situación en Ushuaia es similar. En diciembre se cayeron al menos dos contratos. Cada día es desasosiego, no saben si al llegar a fin de mes, cobraran el sueldo, tampoco, si pueden ingresar a su espacio de trabajo. Apelan a la sociedad y a los representantes de Tierra del Fuego, en defensa de los medios públicos.

Radio Nacional Río Grande cumplió el año pasado 50 años de vida. Se trata de una emisora histórica con la función de “cuidar el patrimonio, cuidar las fronteras, hacer soberanía, y que muchos no conocen, pero lo hacemos desde nuestro trabajo, por oficio, por pasión, por profesión pero lo hemos ejercido. Estamos atravesando una de las peores momentos, por esta iniciativa del Gobierno Nacional -de Javier Milei-, que busca la privatización de los medios públicos”, dijo la locutora y periodista Adriana Cabrera, con 20 años de servicio en LRA 24 Río Grande.

La emisora funciona se puede escuchar en AM 640 y en FM en el 88.1 del dial, allí, hay nucleados unos 12 trabajadores y trabajadoras. Al menos dos contratos culminaron el 30 de diciembre pasado, y hasta este momento, a nivel nacional, provincial y local, están acéfalos.

Hace unos meses atrás, la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemonie, lanzó durante un intercambio con una movilera: “Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora”, indicó, mirando de frente a la trabajadora de prensa.

Sandro Fuenzalida, operador de la emisora desde los 19 años, dijo “ese fue el momento en que nos enteramos que iba a pasar con nosotros, no solo como trabajadores, sino con este medio, fue un golpe muy grande, y la embestida es todos los días, todos los meses, y hasta el día de hoy, jugar con la psiquis de los trabajadores de todo el país. Están todos igual en cualquier provincia, entras y no sabes si pueden entrar, no sabemos si vamos a tener aire. Dejar 10 minutos sin aire, es miedo permanente”, dijo conmovido, ante la posible pérdida de su puesto de trabajo.

“Todos los días es algo nuevo. Cuando salió el DNU y escuchamos el nombre de Nacional fue tremendo”, dijo Sandro con la voz entrecortada.

“No hay director a quien recurrir con un tramite indispensable como un certificado médico, las vacaciones las pedimos antes que el Director local renunciara -de apellido Mancieri-, hubo renuncias generalizadas. Hemos quedado solo los trabajadores”, detalló Adriana.

“La programación tiene un código de ética que se respeta en todo el país, empezamos con la programación de verano, y repartiéndonos los roles entre nosotros, estamos así, con el agravante de estar en el ojo de quien decide la privatización, hoy estamos con un compañero como nexo entre lo que pasa acá y el Gobierno Nacional”, sostuvo Cabrera.

“Venimos y ponemos el dedo para ingresar y no sabemos si vamos a funcionar, ni si estamos en el presente del día, no sabemos si vamos a cobrar, si ya estamos afuera”, y la incertidumbre es un fantasma que esta presente de modo constante a lo largo de toda la charla.

En otro tramo Adriana se pregunto, “¿Cuál es el gasto que podemos generar los empleados públicos?, porque eso somos, cobramos como empleados públicos, no tenemos sueldos millonarios, quizás algún locutor de renombre en Buenos Aires, no es el caso de los empleados rasos y somos 12 personas en toda una emisora. En Ushuaia, son más o menos la misma cantidad. ¿Cuál es el gasto que podemos generar?”, insistió en preguntar.

“Agradecemos pertenecer a esta gran familia de Radio Nacional. Entre varios compañeros y compañeras armamos una carta, hasta que la pudimos completar, darle un tinte regional, y se las entregamos a nuestros diputados”, explicaron.

“Somos poquitos para defender este espacio, pero es enorme el trabajo que hace LA RADIO en toda la provincia. Apelamos a la sociedad pero sabemos que se genero mucha violencia, porque nosotros hemos decidido no pronunciarnos en redes, porque nosotros somos de acá, somos tus vecinos, hemos trabajado con todos los periodistas de la mayoría de los medios. Radio Nacional es parte de la ciudad, estamos a 80 kilómetros de una frontera al norte, y a 120 kilómetros en la zona sur, tenemos presencia en la Antártida, hay pluralidad de voces, somos parte de la historia de las voces que escuchamos, de la gente que llegó y fue lo primero que escuchó y se arraigó, apelamos a la sociedad, a nuestros representantes”, pidió Sandro.

Por último, ambos trabajadores de la Radio Pública fueron consultados si sienten que la sociedad los encasilló ideológica y políticamente hablando: “Nunca lo decimos, pero nosotros cada 4 años, volvemos a empezar, nuestros contenidos, nuestra historia radial dura 4 años, porque al año electoral siguiente nos cambian las direcciones y arrancamos de nuevo, no podemos ni sostener un programa porque al director que vino, no le gustó, y lo cambió. Y así es, la gente no sabe esto”, confesó Fuenzalida.

“La mayoría de los directores o no saben de radio, o es la primera vez que vienen a este lugar, y estamos así, los trabajadores ponemos todo, apoyamos a los directores porque queremos que les vaya bien, porque es nuestro trabajo. Siempre se ha politizado, cada Gobierno que hemos tenido ha puesto su impronta, no somos libre pensadores, no podemos sentarnos al micrófono y decir lo que se nos ocurre. Nosotros trabajamos para el Estado”, indicaron para concluir.

