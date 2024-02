Gustavo Melella:»El ajuste brutal de Milei es contra los que menos tienen, no a la famosa casta»».

El mandatario calificó de brutal el ajuste de MIlei y sostuvo que es contra la gente, los vecinos, no le esta sacando fondos a los gobernadores, sino a los habitantes de todo el pais.

«Creíamos que íbamos a tener una relación de dialogo y consenso, pero vemos que es todo lo contrario, chicanas, agresiones, provocaciones y esa no es la forma».

Sin mencionarlo, Melella, le dedico un párrafo al Gobernador Jaldo, de Tucuman, que es el único que no ha apoyado la iniciativa de Torres y los 19 gobernadores que no aceptan los recortes a la «casta» como dice MIlei, pero que en realidad están perjudicando a docentes, trabajadores y vecinos en general. Vivimos momentos muy complejos, lo que vive Chubut es poner en jaque una provincia y recortar fondos, que no e los recortan a un gobernador. No le sacaron los fondos del incentivo docente a Melella, se oo sacaron a todos los docentes de Tierra del Fuego, se los sacan a nuestros pibes y pibas».

«Hoy, agrego, le sacaron fondos a la Ciudad de Buenos Aires, y eso es contra los que menos tienen, no contra la famosa casta, eso es un verso, esta yendo contra los trabajadores, contra los que menos tienen».

Finalmente, Melella se refirió al ajuste de la política, del que tanto ha hablado MIlei y al respecto señaló que «eso es un verso, espera la tribuna, yo no creo que política sea reducirle el salario a los docentes, a los médicos, o reducir 100 choferes en el senado, no soluciona nada, eso es complicarle la vida a los vecinos a los que tienen que ir en colectivo al trabajo y a los que no lo tienen también, entonces como no van a reaccionar los gobernadores, se preguntó, todos queremos que al gobierno le vaya bien, pero queremos gobernar en paz, por eso acompañamos al Gobernador de Chubut, la argentina no e merece esto», finalizó.

