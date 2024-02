Exclusivo: Documento de los gobernadores patagónicos contra los recortes de MIlei.

Por Armando Cabral

Rio Grande 22¿3/02/2024.- Los gobernadores patagonicos emitieron un duro documento contra quin califican como «patrón de Estancia» en alusión a Javier Milei y adelantan que no habra ni gas, ni petróleo si el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, no envía los fondos retenidos ilegal e inconstitucionalmente, en concepto de coparticipacion. Los mandatarios se reunieron en Puerto Madryn, Chubut, esta semana y el Gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, fue quien adelantó que no se exportara ni un solo barril de petróleo a la nación si no se le envían los 13.000 millones retenidos que ponen en riesgo el futuro de 600 mil chubutenses..